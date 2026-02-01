Kriminalita v Plzeňském kraji loni stoupla, vražd a pokusů o ně však ubylo

Petr Ježek
  9:01
Méně vražd a násilných činů, ale více řešených podvodů. Tak se dá shrnout loňský rok policistů v Plzeňském kraji ve srovnání s rokem 2024. Celkově počet případů, které tu loni řešili policisté, jen mírně překročil čísla roku 2024.
Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Opilá a zdrogovaná řidička osobního auta narazila nedaleko Seče na Plzeňsku do...
Opilá a zdrogovaná řidička osobního auta narazila nedaleko Seče na Plzeňsku do...
Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...
Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně...
9 fotografií

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že meziročně ubylo násilných trestných činů, a to včetně vražd. „V letech 2023 a 2024 jsme evidovali po 13 vraždách nebo pokusech o ně, v loňském roce bylo devět případů,“ řekla Burešová.

Vražd však bude za loňský rok nakonec ještě o jednu méně. „Jeden dokonaný zvlášť závažný zločin vraždy bude vrchní komisař odkládat,“ řekla Burešová.

Obrat v případu mrtvého muže u ubytovny. Kvůli výsledkům pitvy podezřelého pustili

Jde o případ z října loňského roku, kdy lidé našli u ubytovny v plzeňské části Malesice tělo mrtvého jednašedesátiletého cizince. Při prvním ohledání těla lékař připustil, že mohl zemřít násilnou smrtí.

Policisté o několik hodin později zadrželi podezřelého. Po nařízené pitvě však specialisté uvedli, že si muž zranění mohl způsobit sám. Pro podezřelého vše skončilo propuštěním na svobodu.

Řidička, která zřejmě úmyslně bourala s dcerou v autě, skončila na psychiatrii

Před soudem tak v budoucnu stanou obvinění za zbývající dvě dokonané loňské vraždy. Obě byly neobvyklé.

Osmadvacetiletému trestanci hrozí pořádné prodloužení pobytu za mřížemi. Loni v říjnu podle obvinění uškrtil v cele věznice Plzeň-Bory spoluvězně.

Spoluvězně v cele na Borech uškrtil, obvinili odsouzence z vraždy

Stíhaná za vraždu je i žena, která opilá a pod vlivem drog údajně úmyslně narazila osobním autem do protijedoucí dodávky u Seče na jižním Plzeňsku. Bouračku nepřežila její osmiletá dcera. Zbylých šest případů policisté řeší jako pokusy o vraždy.

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová řekla, že v loňském roce evidovali policisté v kraji celkem 9 244 trestných činů. „V meziročním srovnání je to nárůst o 248 činů,“ řekla Burešová.

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)
Opilá a zdrogovaná řidička osobního auta narazila nedaleko Seče na Plzeňsku do dodávky. (20. října 2025)
Opilá a zdrogovaná řidička osobního auta narazila nedaleko Seče na Plzeňsku do dodávky. (20. října 2025)
Vážná nehoda u Seče na Plzeňsku. Řidička čelně narazila do dodávky, vážně zranila svoji dceru. Nehodu vyšetřují kriminalisté jako pokus o vraždu. (20. října 2025)
9 fotografií

V loňském roce zahájili stíhání 4 218 osob. Z toho bylo 713 cizinců, 323 tvořili občané Ukrajiny. Pro srovnání v roce 2024 bylo zahájeno trestní stíhání 4 119 osob, kdy v 685 případech to byly lidé cizí státní příslušnosti (z toho se jednalo o 276 Ukrajinců). Poměrové zastoupení stíhaných lidí cizí státní příslušnosti k jejich počtu na území Plzeňského kraje má téměř stabilní charakter.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až 12 centimetrů

Vydatné sněžení komplikuje provoz na dálnici D8 u Ústí nad Labem. (9. ledna...

Na západ Čech přijde večer sněžení, zejména do půlnoci může být podle meteorologů silné. Odpoledne, večer a v noci některé regiony potrápí rovněž ledovka, která se z východní části země přesouvá na...

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Kriminalita v Plzeňském kraji loni stoupla, vražd a pokusů o ně však ubylo

Letecký pohled na věznici Plzeň-Bory (8. 9. 2021)

Méně vražd a násilných činů, ale více řešených podvodů. Tak se dá shrnout loňský rok policistů v Plzeňském kraji ve srovnání s rokem 2024. Celkově počet případů, které tu loni řešili policisté, jen...

1. února 2026  9:01

Časosběrný film zachytil dospívání malého artisty v kočovném cirkusu

Hlavní postavou dokumentu je Vojta (vlevo), dnes už je mu 17 let. Vpravo...

Zhruba sedm let sledují slovenští umělci rodinný klan Laníkových a Alšových z Kyšic u Plzně. Jedná se o rodinu nazývanou „světští“, což je odvozené od sousloví světem jdoucí provozovatelé kolotočů,...

31. ledna 2026  7:22

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

30. ledna 2026  15:29

Těžaři se kvůli zlatu zase zajímají o hlušinu u Rabí. Na Šumavě panují obavy

Státní zámek DIAMO má zájem o získání hornin v bývalém lomu nedaleko šumavského...

Obavy z toho, že se znovu rozjíždí snahy prosadit těžbu zlata v oblasti Kašperských Hor na Šumavě, vyvolal zájem zástupců státního podniku DIAMO o získání hornin v bývalém lomu u Rabí. Tam totiž...

30. ledna 2026  9:49

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Mladík na Rokycansku chtěl skočit z komína, zachraňovali ho hasiči i policisté

Policisté a hasiči na Rokycansku zachraňovali mladíka, který chtěl skočit z 90...

Hasiči s policisty ze zásahové jednotky sundávali ve Strašicích na Rokycansku mladého muže z 90 metrů vysokého komínu. Podle prvního hlášení měli jeho blízcí strach, že chce ukončit svůj život.

29. ledna 2026  20:23

Zničí to, co vzniká už od neolitu. Lidé z jižního Plzeňska bojují proti větrníkům

Odpůrci větrných elektráren z jižního Plzeňska se sešli v Plzni s novináři....

Obyvatelé jižního Plzeňska se bojí toho, že v okolí jejich obydlí mohou vyrůst desítky větrných elektráren. Mají totiž informace, že v území má vzniknout akcelerační zóna. Vycházejí z faktu, že obce...

29. ledna 2026  18:21

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

29. ledna 2026  7:49,  aktualizováno  16:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

29. ledna 2026  13:40

Autobus kvůli namrzlé silnici naboural do stromu, jedna cestující je zraněná

Autobus na zledovatělé silnici v Plzni narazil do stromu. Lehce se zranila...

Autobus havaroval ve čtvrtek ráno na zledovatělé silnici v Plzni. Řidič s ním naboural do stromu. Záchranáři odvezli do nemocnice starší cestující, která utrpěla zranění hlavy.

29. ledna 2026  10:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.