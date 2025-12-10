Za smrt chlapce z Polska nalezeného u benzinky v Rozvadově patrně může nová droga

Nešlo o trestný čin. S tímto odůvodněním odložili tachovští policisté případ smrti patnáctiletého Poláka. Toho v dubnu našli při pátrací akci hasiči v lese nedaleko čerpací stanice v Rozvadově na Tachovsku. V těle měl zakázanou látku, spekuluje se o nové nebezpečné droze.

Polského chlapce našli hasiči nedaleko čerpací stanice v Rozvadově. | foto: F1 Gas

„Na začátku měsíce jsme případ odložili, jelikož v této věci nešlo o podezření z trestného činu,“ uvedla tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.

Patnáctiletý Polák se 30. dubna ztratil svému otci při zastávce u čerpací stanice v Rozvadově. Pátrali po něm jak policisté, tak hasiči. Ti jej po několika hodinách objevili mrtvého.

O přítomnosti nebezpečné drogy v těle mrtvého chlapce informoval server Novinky.cz. Potvrdila to i policie. „Ta je na seznamu zakázaných látek,“ řekla bez bližších podrobností Vršecká. Spekuluje se ovšem o droze N-ethylpentedron.

U Rozvadova se ztratil polský chlapec. Po několika hodinách ho našli mrtvého

Tomu, že mladý Polák zemřel po jejím požití, nasvědčuje fakt, že právě v Polsku je tato droga v poslední době populární. I když je její požití smrtelně nebezpečné.

NEP, jak se droze říká, má v Polsku na svědomí řadu úmrtí. Jak píše polský tisk, smrt uživatelů byla buď přímo spojená s drogou NEP, nebo v kombinaci s jinými látkami.

N-ethylpentedron je chemická sloučenina ze skupiny substituovaných kationů. Tato psychoaktivní látka má ovšem smrtelné účinky. Bílý prášek uživatelé šňupou, vaporizují nebo jednoduše snědí.

10. prosince 2025  14:20

