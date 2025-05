Kuriózní situaci museli řešit strážníci na zastávce v Plzni, kde se dostal do nesnází starší muž. Ukázalo se, že oslavoval narození vnučky a v silném alkoholovém opojení upadl tak nešťastně, že se...

Náhrada za Šulce? Plzeň přivádí z Liberce záložníka Višinského

Plzeňské fotbalisty posílil ofenzivní záložník Denis Višinský. Český reprezentant do 21 let zamířil do Viktorie po konci smlouvy v Liberci a v novém působišti podepsal tříletý kontrakt. Druhý celek...