Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

  10:02
Policisté odložili případ smrti patnáctiletého chlapce z Ukrajiny, který zemřel loni v srpnu při nelegální brigádě ve firmě ve Velkých Hydčicích na Klatovsku. Ruku mladého cizince tehdy zachytil rotující šnek v dopravníku a utrhl mu paži.
Ve firmě v obci Velké Hydčice na Klatovsku zemřel ve středu ráno patnáctiletý chlapec. Jednalo se o pracovní úraz. (27. srpna 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Kriminalisté, kteří případ prověřovali pro podezření ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti, dospěli k závěru, že za smrt chlapce není nikdo trestně odpovědný. „Umožnění nelegální práce nemělo příčinnou souvislost s předmětným úrazem,“ konstatovali podle serveru Novinky.cz vyšetřovatelé.

Podle nich žádné indicie nenasvědčují tomu, že některý ze zaměstnanců podniku svým úmyslným či nedbalostním jednáním chlapcův úraz způsobil.

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

Podle mluvčího Státního úřadu inspekce práce Richarda Kolibače šlo o pochybení při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a firmě hrozí ve správním řízení až dvoumilionová pokuta. S ještě přísnější sankcí může počítat pracovní agentura, která nelegálně chlapce zaměstnávala, uvedly Novinky.cz.

27. srpna 2025

Policie odložila případ chlapce, který zemřel při brigádě na Klatovsku

