Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Autor:
  12:03

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu nepříjemnou dohru. | foto: MP Plzeň

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který odhalili strážníci, řeší státní policie.

Šumavská ulice poblíž hlavního nádraží má podle zkušeností plzeňských strážníků pro řadu řidičů zvláštní přitažlivost. Od vjezdu do ní je totiž neodradí ani zákazová značka.

Na dlouhý seznam hříšníků přibyl ve čtvrtek večer i devětadvacetiletý řidič opelu. Jak se ale ukázalo, porušení zákazu vjezdu bylo nejmenším přestupkem, kterého se dopustil.

Opilý bezdomovec havaroval na vyjížďce s kradeným autobusem, zmírnili mu trest

„Muž totiž za volantem vůbec neměl co dělat. Strážníkům přiznal, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel,“ potvrdila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. Následná lustrace jeho tvrzení potvrdila. Zákaz řízení má až do ledna 2028.

Ani maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jak tento přečin nazývá trestní zákoník, ovšem nebylo jediným řidičovým průšvihem. „Dechová zkouška odhalila přítomnost alkoholu, konkrétně 0,38 promile,“ potvrdila mluvčí Městské policie Plzeň.

Měla jsem špatnej den, plakala matka. Schválně bourala, její dcerka nepřežila

Do třetice vyšel motoristovi pozitivně i test na drogy. „Z původního porušení zákazu vjezdu se tak vyklubala podstatně závažnější záležitost,“ podotkla Pužmanová.

Případ devětadvacetiletého řidiče si tak převzala státní policie. Jenom za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu přitom hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na...

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

Plzeň - Pardubice 1:2, další domácí prohra, favorit se po půli zmohl jen na snížení

Sestřih zápasu
Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu v Plzni.

V týdnu doma prohráli v Evropské lize proti Lefski Sofia 1:2. A stejným poměrem fotbalisté Plzně nestačili ve 12. kole první ligy ani na Pardubice. Hosté se dvakrát prosadili v prvním poločase,...

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

K Sisters přibude další výšková budova, Miras chce postavit stovky bytů

Výstavba Sisters nedávno dosáhla osmého nadzemního podlaží. Obě věže začínají...

Plzeňská stavební a developerská skupina Miras, která staví ve městě třetí nejvyšší obytný dům v Česku, chystá v Plzni velké bytové projekty za více než 5,5 miliardy korun. Do dvou let plánuje začít...

Extrémní sucho. Nebýt hracholuské a nýrské přehrady, byla letos Plzeň bez vody

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Sucho je letos extrémní. Rybáři kvůli nedostatku vody nemohou v některých nádržích v západních Čechách obnovovat rybí obsádku. Nejnižší podzimní hladinu za dobu existence má hracholuská přehrada....

Za vjezd do zákazu až dva roky vězení. Řidič si zadělal na pořádný malér

Banální porušení zákazu vjezdu bude mít pro devětadvacetiletého řidiče opelu...

Porušení zákazu vjezdu, řízení v době, kdy neměl za volantem co dělat, alkohol a drogy v krvi. Pořádně dlouhý je výčet prohřešků, kterých se v Plzni dopustil devětadvacetiletý řidič. Případ, který...

30. října 2026  12:03

KOMENTÁŘ: Spor o průtah je stále aktuální, dokud to Plzeň nezmění

Tazvaný severojižní průtah Plzní má vést paralelně s Karlovarskou a Klatovskou třídou.

Za desítky let nejkontroverznější plán na dopravní stavbu v Plzni před volbami prošel zajímavým posunem ve vyjádřeních komunálních politiků. Od takzvaného severojižního silničního průtahu podél...

29. října 2026  15:15

Splněný úkol, ale vzadu jsme stále křehcí, hodnotil Kováč po výhře nad Jihlavou

Plzeňští fotbalisté slaví gól v zápase MOL Cupu proti Jihlavě.

Ne, ten výsledek určitě nelze přeceňovat. Ale v rozpačitých časech fotbalové Plzně je velmi příjemným osvěžením. Viktoria ve třetím kole MOL Cupu na hřišti Jihlavy nepřipustila drama, druholigového...

29. října 2026  12:43

VIDEO: Daněk vběhl do zahrady a zaútočil na strážníky, pak ho naháněli v ulicích

Daněk zaútočil na rokycanské strážníky, ti jeho atak natočili na video

O zpestření středeční sváteční služby se strážníkům v Rokycanech postaral návštěvník z divočiny. Hlídka za zvířetem, které oznamovatel označil za srnce, vyjela na zahradu v ulici Nad Kalvárií. Ze...

29. října 2026  9:55

Pardubice zlomily ligového nováčka až po poločase. Brňanům končí vítězná šňůra

Isaac Davidson z Pardubic zakončuje na plzeňský koš, brání František Váňa.

Vicemistři z Pardubic zvítězili v 9. kole ligy basketbalistů nad plzeňským nováčkem 98:74 a upevnili si druhé místo za Slavií. Favorit přitom zápas rozhodl až ve třetí čtvrtině, kterou vyhrál drtivým...

28. října 2026  22:01,  aktualizováno  29. 10.

Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti

Lidé přišli podpořit ČT a ČRo na náměstí Míru v Plzni. (28. října 2026)

V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...

28. října 2026  16:12,  aktualizováno  18:26

Agresivní vězeň na Borech napadl strážné, tři z nich skončili v nemocnici

Jedna ze čtyř nejpřísněji střežených věznic v Česku – Plzeň-Bory.

Odsouzený muž napadl v noci na dnešek ve věznici v Plzni na Borech strážné. U incidentu, na který upozornil web Novinky.cz, zasahovala záchranná služba, která odvezla tři lidi s lehkým zraněním,...

28. října 2026  11:20

Medaile, životní cesty i tragédie. Kniha vypráví příběhy třinácti sportovců

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní...

Symbolicky vodou z Radbuzy, jedné z plzeňských řek, pokřtili rychlostní kanoista Radek Šlouf a ředitelka Nadace sportující mládeže Eva Mašková novou knihu Příběhy sportem psané. Ta nabízí pestré...

28. října 2026  9:45

ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda strany v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském...

27. října 2026  18:29,  aktualizováno  18:53

Doživotně odsouzený vrah zemřel v plzeňské věznici. Pro pár tisíc upálil člověka

Marian Rafael zaživa upálil pacienta léčebny v Kosmonosích a okradl ho. Na...

V plzeňské věznici v pondělí zemřel doživotně odsouzený vrah Marian Rafael. V roce 2008 spáchal brutální vraždu. Kvůli penězům, oblečení a hodinkám zaživa upálil svého známého v kontejneru na odpad.

27. října 2026  14:27

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Snažil se vyplazit, jedy ho omámily. Znalci popsali strašnou smrt invalidy při požáru

Premium
Devětapadesátiletý Dezider Čureja u Krajského soudu v Plzni. Podle žalobkyně v...

Uvědomoval si, že z ohnivého pekla se sám nedostane. Invalida Andrej se ve svém bytě v hořícím domě u mariánskolázeňského nádraží ještě dostal z postele na podlahu a snažil se po ní plazit. Únik před...

27. října 2026  14:20

Nezastavitelná ve větru a dešti. Hrochová má další dva běžecké rekordy

Tereza Hrochová

Atletická všeumělka Tereza Hrochová v barvách plzeňské Škody znovu úřadovala. Třicetiletá rodačka z České Lípy o víkendu na oválu městského stadionu ve Skvrňanech překonala české rekordy v hodinovce...

27. října 2026  11:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.