Šumavská ulice poblíž hlavního nádraží má podle zkušeností plzeňských strážníků pro řadu řidičů zvláštní přitažlivost. Od vjezdu do ní je totiž neodradí ani zákazová značka.
Na dlouhý seznam hříšníků přibyl ve čtvrtek večer i devětadvacetiletý řidič opelu. Jak se ale ukázalo, porušení zákazu vjezdu bylo nejmenším přestupkem, kterého se dopustil.
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„Muž totiž za volantem vůbec neměl co dělat. Strážníkům přiznal, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel,“ potvrdila mluvčí plzeňských strážníků Jana Pužmanová. Následná lustrace jeho tvrzení potvrdila. Zákaz řízení má až do ledna 2028.
Ani maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, jak tento přečin nazývá trestní zákoník, ovšem nebylo jediným řidičovým průšvihem. „Dechová zkouška odhalila přítomnost alkoholu, konkrétně 0,38 promile,“ potvrdila mluvčí Městské policie Plzeň.
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Do třetice vyšel motoristovi pozitivně i test na drogy. „Z původního porušení zákazu vjezdu se tak vyklubala podstatně závažnější záležitost,“ podotkla Pužmanová.
Případ devětadvacetiletého řidiče si tak převzala státní policie. Jenom za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu přitom hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.