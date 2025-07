Nezpomaluje, jede přes dvě kila! Policie ukázala honičku z D5, vůz mířil do Rumunska

„On nezpomaluje ani trochu. Jede přes dvě kila, 230,“ dokládá videozáznam rychlost ujíždějícího vozu. Ten opustil dálnici těsně před zátarasem z kamionu postaveném napříč komunikací.

„Otáčíme se do protisměru na I/26!“ vzrušeně upozorňuje ostatní vozy hlas z vysílačky. Vzápětí pronásledovaný vůz zastavuje a jeho řidič se dává na útěk. „Zatím se jej nepodařilo vypátrat,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Červenková.

Zbývající tři členové posádky vnesli do případu světlo jen částečně. „Z provedených výslechů zajištěných mužů vyplynulo, že byli pouze cestující, kteří se chtěli dostat z Francie do své vlasti a využili k tomu nabídku řidiče, který jim nabídl odvoz,“ naznačila mluvčí. Auto podle zjištění iDNES.cz mířilo do Rumunska.

Mezi zadrženými byl i majitel pronásledovaného vozu. „Uvedl, že si koupil vozidlo ve Francii a řidič mu měl pouze zprostředkovat převoz,“ řekla Červenková. Při prohlídce vozu policisté nenašli žádné podezřelé věci.

„Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se můžeme domnívat, že hlavním důvodem ujíždění byla absence řidičského oprávnění řidiče,“ doplnila mluvčí.

Stříbrné Audi ujelo od policejní kontroly v Německu. Němečtí policisté jej pronásledovali až na území Čech, kde se do honičky postupně zapojili i jejich čeští kolegové. Vzlétl také vrtulník, který později bezúspěšně pátral po uprchlém řidiči.