„Je to velký průšvih, ale přežijeme,“ reagoval starosta Kvíčovic Jan Bostl pro iDNES.cz. Za jediný den nezbyla na dvou účtech obce ani koruna. Chod vsi s necelými pěti sty obyvateli zajistila železná rezerva na účtě u České národní banky.
Zachraňuju obecní peníze, myslela si účetní, přitom dva miliony poslala podvodníkům
Ničíte kulturní hodnoty, láteří památkáři. Spor o dlažbu na náměstí se vyostřuje
Nakládání s historickou dlažbou ze žulových desek představuje svévolné a neobhajitelné ničení jedné z kulturně-historických a památkových hodnot městské památkové rezervace. I to se píše ve...
Vrchní soud potvrdil předání extremistky Liebichové do Německa
Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa. Rozhodnutí v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, sdělila jeho mluvčí Eliška Duchková. Návratu do...
Srazil jsem člověka, hlásil strojvedoucí. Muže našli živého opodál, odešel po svých
Podruhé se ve čtvrtek kolem poledne narodil dvacetiletý muž na okraji Domažlic, který se pohyboval u frekventované železniční trati. I když ho zachytil projíždějící osobní vlak, vyvázl jen s lehce...
Výhrůžkami smrtí ji nutili k prostituci, přišla kvůli tomu o děti. Trest? Podmínka
S podmíněnými tresty vyvázli muž se ženou, kteří před dvaceti lety nutili na Chebsku drsnými metodami mladou matku k prostituci. Tehdy šestadvacetiletá oběť čelila výhrůžkám pistolí, pachatelé jí...
Pozor na zmije. Záchranáři na Šumavě ošetřovali tři uštknuté turisty
Tři případy uštknutí zmijí řešili v posledních dnech zdravotničtí záchranáři na Šumavě. I když by si zdravý lidský organismus měl s hadím jedem poradit, není podle lékařů radno podobné incidenty...
Zachraňuju obecní peníze, myslela si účetní, přitom dva miliony poslala podvodníkům
Do svízelné finanční situace se dostala obec Kvíčovice na Domažlicku. Místní účetní naletěla podvodníkům, kteří ji přesvědčili, že zachraňuje obecní peníze. V několika platbách odeslala bezmála dva...
Plzeň je známé jméno v Evropě, míní Boháč. Proti Kodani byl jako na kolotoči
Nastoupil s kapitánskou páskou, na hřišti vydržel šedesát minut, než ho vystřídal mladík Růžička. Záložník Sebastian Boháč má za sebou zápasový křest v dresu fotbalové Plzně, kam minulý týden...
Z armády do školství. Generál Řehka doplnil správní radu plzeňské univerzity
Bývalý náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka se stal členem správní rady Západočeské univerzity (ZČU) v Plzni. Postu se ujal poté, co skončil ve vojenské funkci. Vedení univerzity jej...
Velké požáry na Tachovsku. S hašením lesa pomáhal také vrtulník
S velkým požárem pole bojovali v úterý odpoledne desítky profesionálních i dobrovolných hasičů nedaleko Kšic na Tachovsku. Požár se zde rozšířil na ploše přibližně 12 hektarů. Hasiči stále likvidují...
Slončík o návratu do Hradce: Z klubu cítím ambice. Plzeň neopouštím zklamaný
Dvakrát v minulých měsících se Tom Slončík z Hradce vracel zpátky ke svému plzeňskému zaměstnavateli, potřetí to v dohledné době asi nenastane. „Jsem rád, že se to takhle udělalo, že Hradec projevil...
Znásilnil a popálil svoji známou, soudí invalidu. Výslech poškozené se komplikuje
Na podzim roku 2018, kdy podle státního zástupce znásilnil na severu Plzeňska svoji známou, měl nyní pětašedesátiletý obžalovaný Václav L. ještě obě nohy. Před činem svou oběť podle státního zástupce...
Vrchní soud potvrdil předání extremistky Liebichové do Německa
Česko předá zadrženou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa. Rozhodnutí v úterý pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, sdělila jeho mluvčí Eliška Duchková. Návratu do...
Byty pro špičkové vědce i peníze do bezpečnosti. Univerzita horečně investuje
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) vydala za poslední čtyři roky i s dotacemi víc než miliardu korun do renovací a úprav budov, ale i do poslucháren a učeben. Protože v příštích letech nebude k...
Méně vizuálního smogu. Plzeň omezuje venkovní reklamu, ale jen v centru
V centru Plzně zmizely z domů téměř všechny velké reklamní plachty. Postihy za ty, které ještě zůstaly, se má zabývat živnostenský úřad. Nerespektují totiž nařízení radních, podle kterého je měli...
U Koců pomáhali studentům přežít socialismus, teď má hospoda pamětní desku
Zaniklých hospod a restaurací je celá řada. Ale zatím jen jedna z nich má pamětní desku. Tu, která připomíná někdejší plzeňskou nálevnu U Koců, odhalili bývalí štamgasti. Vypadá jako klasický...
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...
Nenatankujete ani nezaparkujete. Dálniční odpočívka u Rozvadova je uzavřená
Zákaz odbočení. Zákaz zastavení. Natažená červenobílá páska ještě zdůrazňuje, že velká betonová plocha s parkovištěm pro kamiony a čerpací stanicí je uzavřená. Přesto řada motoristů najíždí na...
Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů
Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...