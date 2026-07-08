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Zachraňuju obecní peníze, myslela si účetní, přitom dva miliony poslala podvodníkům

Petr Kozohorský
  13:15
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ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Do svízelné finanční situace se dostala obec Kvíčovice na Domažlicku. Místní účetní naletěla podvodníkům, kteří ji přesvědčili, že zachraňuje obecní peníze. V několika platbách odeslala bezmála dva miliony korun. Jednu platbu se později podařilo získat zpět.

„Je to velký průšvih, ale přežijeme,“ reagoval starosta Kvíčovic Jan Bostl pro iDNES.cz. Za jediný den nezbyla na dvou účtech obce ani koruna. Chod vsi s necelými pěti sty obyvateli zajistila železná rezerva na účtě u České národní banky.

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Zachraňuju obecní peníze, myslela si účetní, přitom dva miliony poslala podvodníkům

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ilustrační snímek

Do svízelné finanční situace se dostala obec Kvíčovice na Domažlicku. Místní účetní naletěla podvodníkům, kteří ji přesvědčili, že zachraňuje obecní peníze. V několika platbách odeslala bezmála dva...

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