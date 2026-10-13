O případu, který se stal 3. června, informovali policisté až nyní a zveřejnili fotografie muže se psem.
Vše se odehrálo na dvoře domu v ulici Vrchlického na Jižním Předměstí.
„Podle dosud zjištěných skutečností dosud neznámý pachatel poštval psa plemene typu bull proti domácímu králíkovi, který volně běhal po zahradě. Pachatel odhrnul v plotě pletivo, psal pustil na dvorek a slovně jej povzbuzoval, aby zaútočil. Pes králíka usmrtil,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
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Policisté následně zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu týrání zvířat. Získali fotografie muže se psem, který je důležitý pro trestní řízení, a žádají nyní veřejnost o pomoc.
„Pokud osobu na fotografiích poznáváte nebo máte k případu jakékoli informace, kontaktujte policii na lince 158, nebo se dostavte na nejbližší policejní služebnu,“ žádá Raindlová.