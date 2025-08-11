Veroniku Kraslovou a její dcerku Annu naposledy viděli ve středu 6. srpna v Boru u Tachova v autobusu směrem do Plzně.
„V současné době se může pohřešovaná žena pohybovat kdekoliv po celé republice. S psychickými problémy se neléčí,“ sdělila policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle policistů žena není ozbrojená ani nebezpečná, je 172 centimetrů vysoká, má štíhlou postavu, rovné světlé vlasy a modré oči.
Její tříletá dcera je vysoká asi 95 centimetrů, má dlouhé světlé vlasy a hnědé oči.
Informace o hledaných přijmou policisté na jakékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince 158.