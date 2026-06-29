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Mířil na lišku, trefil hledače kovů. Policie stíhá myslivce, hrozí mu čtyři roky

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  12:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti obvinili v červnu tachovští kriminalisté pětašedesátiletého myslivce. Muž je podezřelý, že loni v srpnu při střelbě na lišku postřelil v lese u Ctiboře na Tachovsku hledače kovů. O obvinění dnes informovala tachovská policejní mluvčí Iva Vršecká.

Čtyřiačtyřicetiletý postřelený muž skončil se zraněními v nemocnici. Obviněnému myslivci hrozí až čtyřleté vězení.

Neštěstí se stalo loni 3. srpna po třetí hodině v noci. Hledač s detektorem tehdy procházel loukou v blízkosti honitby a hledal vzácné kovy. Myslivec zřejmě střílel z kulobrokové kozlice na lišku. Jenže střely zasáhly hledače kovů, zasáhly ho zejména v levé části těla.

„Měl vícečetná poranění, po ošetření a zajištění životních funkcí byl při vědomí předán letecké záchranné službě,“ uvedla loni mluvčí záchranné služby.

Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku

Dechová zkouška a test na návykové látky u myslivce byly negativní. Muž dobrovolně vydal policistům zbraň i s náboji. Vyšetřovatelé si k případu přizvali znalce.

„Můj kamarád chodil s hledačkou kovů a myslivec ho střelil do hrudníku. Kamarád se ještě doplazil do vesnice a tam mu přivolali pomoc. Chodíme takhle i v noci, ale většinou chodíme třeba po dvou nebo po třech, ale teď jsou v Tachově slavnosti a další kamarádi nešli,“ řekl loni přítel postřeleného muže.

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Mířil na lišku, trefil hledače kovů. Policie stíhá myslivce, hrozí mu čtyři roky

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