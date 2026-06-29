Mířil na lišku, trefil hledače kovů. Policie stíhá myslivce, hrozí mu čtyři roky

Čtyřiačtyřicetiletý postřelený muž skončil se zraněními v nemocnici. Obviněnému myslivci hrozí až čtyřleté vězení.
Neštěstí se stalo loni 3. srpna po třetí hodině v noci. Hledač s detektorem tehdy procházel loukou v blízkosti honitby a hledal vzácné kovy. Myslivec zřejmě střílel z kulobrokové kozlice na lišku. Jenže střely zasáhly hledače kovů, zasáhly ho zejména v levé části těla.
„Měl vícečetná poranění, po ošetření a zajištění životních funkcí byl při vědomí předán letecké záchranné službě,“ uvedla loni mluvčí záchranné služby.
|
Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku
Dechová zkouška a test na návykové látky u myslivce byly negativní. Muž dobrovolně vydal policistům zbraň i s náboji. Vyšetřovatelé si k případu přizvali znalce.
„Můj kamarád chodil s hledačkou kovů a myslivec ho střelil do hrudníku. Kamarád se ještě doplazil do vesnice a tam mu přivolali pomoc. Chodíme takhle i v noci, ale většinou chodíme třeba po dvou nebo po třech, ale teď jsou v Tachově slavnosti a další kamarádi nešli,“ řekl loni přítel postřeleného muže.