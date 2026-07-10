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Žena nepřežila střet s vysokozdvižným vozíkem v hale, kolega ji srazil při couvání

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  10:58
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena utrpěla, byla natolik vážná, že jim na místě podlehla.

„Žena utrpěla mnohačetná zranění neslučitelná se životem. Lékařka konstatovala smrt,“ uvedla Karolína Korčíková, mluvčí záchranky Plzeňského kraje.

Podle zjištění iDNES.cz se smrtelná nehoda stala v Plané. Žena při ní utrpěla devastující zranění, vysokozdvižný vozík jí amputoval ruku.

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„U šedesátiletého řidiče jsme provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem,“ řekla policejní mluvčí Barbora Kunešová.

Pro zjištění přesné příčiny smrti policisté nařídili soudní pitvu. „Bližšími okolnostmi této tragické události se nyní zabýváme,“ dodala Kunešová.

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Tragický případ se stal v pátek krátce před šestou ranní v podniku na Tachovsku. Devětačtyřicetiletou ženu tam při couvání srazil šedesátiletý řidič vysokozdvižného vozíku. Zranění, která žena...

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