„Žena utrpěla mnohačetná zranění neslučitelná se životem. Lékařka konstatovala smrt,“ uvedla Karolína Korčíková, mluvčí záchranky Plzeňského kraje.
Podle zjištění iDNES.cz se smrtelná nehoda stala v Plané. Žena při ní utrpěla devastující zranění, vysokozdvižný vozík jí amputoval ruku.
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„U šedesátiletého řidiče jsme provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem,“ řekla policejní mluvčí Barbora Kunešová.
Pro zjištění přesné příčiny smrti policisté nařídili soudní pitvu. „Bližšími okolnostmi této tragické události se nyní zabýváme,“ dodala Kunešová.