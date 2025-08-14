Cizinci v sajdkáře havarovali při projížďce na Rokycansku, oba jsou zranění

  14:42
Motocykl s postranním vozíkem, takzvaná sajdkára, havaroval ve čtvrtek u Chlumu na Rokycansku. Cizinci, kteří si do regionu přijeli užít hezkého počasí, skončili v plzeňské nemocnici.
Při nehodě sajdkáry utrpěla její posádka vážná zranění. Na pomoc vzlétl i vrtulník z Prahy. (14. srpna 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Nehoda se stala krátce před polednem na silnici 233 u Chlumu na Rokycansku. Zasahující hasiči museli jednoho zraněného vyprostit. „Osoba zůstala uvězněná pod převrženou sajdkárou,“ vysvětlil Michal Holeček, mluvčí plzeňských hasičů.

Při nehodě sajdkáry utrpěla její posádka vážná zranění. Na pomoc vzlétl i vrtulník z Prahy. (14. srpna 2025)

Hasiči ze Zvíkovce a Radnic pak asistovali u ošetření obou členů osádky sajdkáry. „Naše posádky ošetřily ženu a může středního věku, oba cizí národnosti,“ upřesnil mluvčí záchranky Martin Štěpán.

Záchranáři na pomoc přivolali vrtulník z Prahy. Ten do plzeňské fakultní nemocnice transportoval muže s těžkými zraněními. „Středně těžce zraněnou ženu převezla sanita,“ dodal mluvčí.

Zjištěním příčiny nehody se zabývají policisté. Ti dechovou zkouškou vyloučili, že by řidič i spolujezdkyně byli pod vlivem alkoholu.

