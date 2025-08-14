Cizinci v sajdkáře havarovali při projížďce na Rokycansku, oba jsou zranění

Nehoda se stala krátce před polednem na silnici 233 u Chlumu na Rokycansku. Zasahující hasiči museli jednoho zraněného vyprostit. „Osoba zůstala uvězněná pod převrženou sajdkárou,“ vysvětlil Michal Holeček, mluvčí plzeňských hasičů.
Hasiči ze Zvíkovce a Radnic pak asistovali u ošetření obou členů osádky sajdkáry. „Naše posádky ošetřily ženu a může středního věku, oba cizí národnosti,“ upřesnil mluvčí záchranky Martin Štěpán.
Záchranáři na pomoc přivolali vrtulník z Prahy. Ten do plzeňské fakultní nemocnice transportoval muže s těžkými zraněními. „Středně těžce zraněnou ženu převezla sanita,“ dodal mluvčí.
Zjištěním příčiny nehody se zabývají policisté. Ti dechovou zkouškou vyloučili, že by řidič i spolujezdkyně byli pod vlivem alkoholu.