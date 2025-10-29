Řidič na dálnici málem nedobrzdil, po úhybném manévru skončil v nádrži čističky

  12:25
V nádrži čističky odpadních vod u dálnice D5 na Tachovsku skončil pětadvacetiletý řidič Škody Roomster. Předtím se nevěnoval řízení a málem zezadu narazil do před ním jedoucího auta. Následným divokým manévrem sice střet odvrátil, skončil však mimo dálnici a při karambolu utrpěl zranění.

Auto, jehož řidič se snažil zabránit nehodě, skončilo v nádrži čističky odpadních vod. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala na 110. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov. „Řidič se dostatečně nevěnoval řízení a nestihl včas zareagovat na zpomalující vozidlo jedoucí před ním v pravém jízdním pruhu,“ konstatovala policejní mluvčí Iva Vršecká.

Aby zabránil srážce, strhl řízení, vyjel mimo těleso dálnice a následně vpravo narazil do travnatého svahu. Od toho se vozidlo odrazilo a spadlo do nádrže čističky odpadních vod.

Nehoda náklaďáků blokovala D5 téměř celý den, kolona měřila až sedm kilometrů

Řidiče s podezřením na poranění převezli přivolaní záchranáři do nemocnice, odkud jej lékaři po vyšetření propustili. Provedená dechová zkouška byla negativní, řidičův prohřešek policisté potrestali pokutou.

„Celkovou škodu pak vyčíslili na 300 tisíc korun, kdy 250 tisíc činila škoda na vozidle a 50 tisíc škoda na zábradlí u čističky odpadních vod,“ dodala Vršecká.

