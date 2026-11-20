Fakultní nemocnice původně přijala 14 zraněných účastníků nehody - čtyři dospělé a deset dětí. Nehoda se stala na hlavním tahu z Plzně na Most, o život při ní přišla řidička osobního vozu.
„K dnešnímu dni jsou v péči našich zdravotníků dva dospělí pacienti a jedno dítě, všichni jsou ve stabilizovaném stavu,“ řekla bez dalších podrobností mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Jak už ve čtvrtek řekl administrátor nemocnice Matěj Novák, nikdo z nich není v ohrožení života.
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Školní autobus se střetl s autem. Řidička je mrtvá, zraněné děti vytahovali okénkem
Mluvčí záchranné služby Martin Štěpán ve čtvrtek řekl, že při nehodě bylo zraněno 14 lidí. Tři dospělé a dvě děti se středně těžkými zraněními převezly do nemocnice sanitky, dalších osm dětí a jednoho dospělého s lehkými zraněními odvezli do fakultní nemocnice hasiči ve svém evakuačním autobusu. Podle mluvčího záchranky utrpěli cestující zranění v oblasti břicha.
Pro 18 nezraněných dětí si přijeli rodiče a děti si odvezli domů. Děti z kaznějovské mateřské školy se v okamžiku nehody vracely z Plzně, kde byly na divadelním představení.
Nehoda se stala kolem 10:45 mezi Kaznějovem a Třemošnou na silnici I/27. Provoz policie na silnici zastavila, obnovila ho až kolem 20:00.
Autobus skončil po srážce s protijedoucím osobním autem zčásti na boku. Nebylo možné z něj vystoupit dveřmi, hasiči děti a pedagogy dostávali ven přes okénko.
„Ještě před příjezdem záchranných složek na místě pomáhal řidič kolemjedoucí odtahové služby, který zajistil provizorně autobus proti náhodnému pohybu a společně s dalšími svědky nehody pomáhal dostat lidi z autobusu ven okénkem u řidiče,“ uvedli ve čtvrtek hasiči.
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Nehoda se podle policejního mluvčího Ondřeje Hodana stala na rovném úseku silnice. Řidička osobního auta, narozená v roce 1969, na místě zemřela. Příčiny a další okolnosti nehody policie zjišťuje.
Je možné, že řidička osobního auta předjížděla a nestihla se včas zařadit do svého jízdního pruhu. „Dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní, u zemřelé řidičky bude provedena soudní pitva,“ uvedla ve čtvrtek policejní mluvčí Pavla Burešová.