Na bezplatnou linku 158 přijali policisté oznámení o nebezpečném vyhrožování v úterý krátce po jedné hodině odpoledne. Personálu fakultní nemocnice žena vyhrožovala, že je vystřílí, a pak zavěsila.
Rozčílilo ji, že jí nechtěli poskytnout informace o stavu konkrétního člověka.
„Oznámení policisté nepodcenili, ihned začali v dané věci konat náležitá bezpečnostní opatření a realizovat další kroky k vypátrání volající osoby,“ sdělila policejní mluvčí Eva Červenková.
Operační důstojník vyslal k nemocnicím hlídky a zároveň policisté pátrali po autorce výhružného telefonátu.
„Za pomoci operativně pátracích prostředků se podařilo během krátké chvíle autorku ustanovit. Z policejních evidencí byla zjištěna možnost, že by žena skutečně mohla mít přístup ke zbraním,“ upozornila Červenková.
Z tohoto důvodu vyslali do obce na Plzeňsku zásahovou jednotku, která ženu po dvou hodinách od telefonátu zadržela. Následně putovala po lékařském vyšetření do policejní cely, ze které ji ve středu po provedených úkonech propustili.
„Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a případem se i nadále zabývají,“ uzavřela k případu policejní mluvčí.
24. února 2026