Vystřílím vás, vyhrožovala žena personálu nemocnice. Došla si pro ni zásahovka

Zásahová jednotka zadržela v úterý na Plzeňsku osmapadesátiletou ženu, která vyhrožovala personálu Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně, že je vystřílí. Naštvalo ji, že jí po telefonu nechtěli poskytnout informace o zdravotním stavu konkrétního pacienta. Policisté lustrací zjistili, že by dotyčná mohla mít ke zbraním přístup.
ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Na bezplatnou linku 158 přijali policisté oznámení o nebezpečném vyhrožování v úterý krátce po jedné hodině odpoledne. Personálu fakultní nemocnice žena vyhrožovala, že je vystřílí, a pak zavěsila.

Rozčílilo ji, že jí nechtěli poskytnout informace o stavu konkrétního člověka.

„Oznámení policisté nepodcenili, ihned začali v dané věci konat náležitá bezpečnostní opatření a realizovat další kroky k vypátrání volající osoby,“ sdělila policejní mluvčí Eva Červenková.

Operační důstojník vyslal k nemocnicím hlídky a zároveň policisté pátrali po autorce výhružného telefonátu.

„Za pomoci operativně pátracích prostředků se podařilo během krátké chvíle autorku ustanovit. Z policejních evidencí byla zjištěna možnost, že by žena skutečně mohla mít přístup ke zbraním,“ upozornila Červenková.

Popadl lékařku a proletěl s ní dveřmi. Nemocnice ukázala útoky pacientů

Z tohoto důvodu vyslali do obce na Plzeňsku zásahovou jednotku, která ženu po dvou hodinách od telefonátu zadržela. Následně putovala po lékařském vyšetření do policejní cely, ze které ji ve středu po provedených úkonech propustili.

„Kriminalisté z územního odboru Plzeň venkov ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování a případem se i nadále zabývají,“ uzavřela k případu policejní mluvčí.

24. února 2026
OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

Plzeň vytasila recept na rychlé zakončení, za sedm vteřin stihla i opakovanou střelu

Radost Adama Knoblocha z Plzně.

Drama v závěru základní hrací doby nabídl první finálový zápas futsalové ligy. Sedm vteřin před koncem Seidler dostal Chrudim do vedení 3:2, ale domácí Křivánek stihl v těsně před koncem vyrovnat. V...

15. dubna 2026  12:31

Audit krajského centra: hodně vážných chyb. Miliony tekly, kam neměly

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni (9. září...

Extrémně špatně vyzněly závěry auditu, který si Plzeňský kraj objednal u soukromé společnosti k prověření činnosti Kulturního centra Plzeňského kraje (KCPK). Tato organizace patří kraji a má na...

15. dubna 2026  10:12

Reprezentant Červ podepsal v Plzni nový kontrakt. Věřím v další úspěchy, říká

Plzeňský záložník Lukáš Červ se snaží udržet míč v souboji s Pavlem Svatkem z...

Ve víkendovém ligovém hitu na Slavii (0:0) kvůli zranění nenastoupil, za Viktorii Plzeň však fotbalový reprezentant Lukáš Červ odehraje ještě spoustu zápasů. Pětadvacetiletý středopolař s klubem...

14. dubna 2026  18:20

Jaké bude počasí o květnových svátcích? Meteorologové zveřejnili první předpověď

ilustrační snímek

Mrazivé noci a denní chlad jsou za námi, tvrdí Český hydrometeorologický ústav v nové předpovědi. A v týdnu od 4. května, kdy bude v pátek opět státní svátek, má být podle nich nejtepleji. Jinak se...

14. dubna 2026  15:22

Spustila to dokola ohrávaná písnička? Soud potrestal ženu za pobodání manžela

Devětatřicetiletá Michaela K. u Krajského soudu v Plzni. Vloni bodla svého...

Oblíbil si písničku, ve které se zpívá o mrtvém bratrovi, a pouštěl si ji pořád dokola. Sám totiž o sourozence přišel. Tento dokola přehrávaný song byl podle všeho loni v květnu důvodem konfliktu...

14. dubna 2026  14:22

Mig 21, Landa a Rytmus. Festival Hrady CZ láká na multižánrovou dramaturgii

Kapela Mig 21

Letní hudební festivalová sezona už se pomalu blíží. Její nezbytnou součástí je od roku 2005 – tehdy ještě pod názvem České hrady – putovní festival Hrady CZ. Letošní ročník nabídne vystoupení skupin...

14. dubna 2026  9:31

Útok podomácku vyrobeným nožem. Policie řeší pokus o vraždu ve věznici

Interiér plzeňské věznice na Borech (3. září 2024)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  9:17

Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v...

Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích...

13. dubna 2026  16:26

Teenager se bál opilé matky, na pomoc zavolal strážníky. Sám pak nadýchal víc

Šestnáctiletý chlapec nadýchal přes 2 promile alkoholu. (11. dubna 2026)

Na plzeňské strážníky se o víkendu obrátil šestnáctiletý chlapec s tím, že se bojí vrátit domů. Z bytu ho prý vyhodila po předchozí hádce matka, která je opilá a nelíbí se mu, jak se chová. Zapomněl...

13. dubna 2026  12:43

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

13. dubna 2026  9:30

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

