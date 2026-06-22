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Policisté kvůli rvačce zadrželi nesprávného muže, zákrok prověří vnitřní kontrola

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  12:22
Případ, který bude mít nepříjemnou dohru, nyní vyšetřuje policie v Plzni. Hlídky v noci na dnešek vyjížděly k oznámené potyčce dvou mužů u divadla J. K. Tyla. Při zásahu však zadržely i člověka, který s největší pravděpodobností neměl s incidentem nic společného. Postup policistů nyní prověří odbor vnitřní kontroly.

K oznámené potyčce dvou mužů se k divadlu sjelo několik policejních hlídek. „Na místě jsme prověřovali fyzické napadení mezi dvěma muži,“ konstatovala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V souvislosti s tímto incidentem chtěli policisté vyslechnout i dalšího muže, který se pohyboval poblíž. Ten se ale patrně rozhodl nemístně žertovat a začal utíkat. Policisté ho tak považovali za možného dalšího aktéra napadení.

„Kolegové jej chtěli k celé situaci vytěžit, on se dal ale před nimi na útěk a na zákonné výzvy nikterak nereagoval,“ uvedla k situaci policejní mluvčí Pavla Burešová.

Dotyčný podle ní se zasahujícími policisty nespolupracoval, proto při jeho zadržení použili adekvátní donucovací prostředky. „Použití donucovacích prostředků je v případě takových jednání jako je nereagování na naše zákonné výzvy na místě a jedná se o naše zákonné oprávnění,“ vysvětlila dále Burešová.

O něco později se však ukázalo, že tento prchající muž neměl s konfliktem dvojice podle všeho nic společného. Přiměřeností zásahu proti němu se nyní bude zabývat odbor vnitřní kontroly policie.

„V souvislosti se zákrokem muž neutrpěl žádná zranění,“ doplnila policejní mluvčí.

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