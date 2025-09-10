Přistihl zloděje, ten ho pobodal. Policie pátrá po nebezpečném útočníkovi

„Můžeme potvrdit, že došlo k fyzickému napadení sedmadvacetiletého muže. Pachatel je zatím neznámý a pátráme po něm,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případ se stal v noci v Raisově ulici.
Zraněného muže si převzali zdravotníci. „Na místě zasahoval inspektor provozu a posádka RZP,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
Muž podle něj utrpěl bodnořezná zranění na noze a měl pořezaná i záda. „Navíc utržil několik úderů do hlavy,“ popsal stav zraněného Štěpán.
Po zastavení krvácení z nohy záchranáři muže ve stabilizovaném stavu transportovali do plzeňské fakultní nemocnice.