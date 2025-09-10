Přistihl zloděje, ten ho pobodal. Policie pátrá po nebezpečném útočníkovi

S bodnořeznými poraněními na nohou a zádech transportovali zdravotníci v noci na středu do nemocnice sedmadvacetiletého muže. Ten v Plzni na Borech přistihl zloděje, který se snažil vlámat do zaparkovaného auta. Zloděj na něj zaútočil nožem.
Místo v Raisově ulici v Plzni Borech, kde v noci neznámý zloděj napadl nožem svědka jeho zlodějny. (10. září 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

„Můžeme potvrdit, že došlo k fyzickému napadení sedmadvacetiletého muže. Pachatel je zatím neznámý a pátráme po něm,“ potvrdila policejní mluvčí Michaela Raindlová. Případ se stal v noci v Raisově ulici.

Noční drama připomíná už jen hromádka střepů z rozbitého okna auta. (10. září 2025)

Zraněného muže si převzali zdravotníci. „Na místě zasahoval inspektor provozu a posádka RZP,“ uvedl mluvčí záchranky Martin Štěpán.

Muž podle něj utrpěl bodnořezná zranění na noze a měl pořezaná i záda. „Navíc utržil několik úderů do hlavy,“ popsal stav zraněného Štěpán.

Muž odmítl polonahému mladistvému půjčit mobil, skončil s krvavým zraněním

Po zastavení krvácení z nohy záchranáři muže ve stabilizovaném stavu transportovali do plzeňské fakultní nemocnice.

10. září 2025  10:47

