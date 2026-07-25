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Muž ohrožoval na Klatovsku střelnou zbraní příbuzné, zadržela ho policie

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  14:51

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Policisté na Klatovsku zadrželi muže, který podle dostupných informací použil střelnou zbraň proti příbuzným. (25. července 2026) | foto: Policie ČR

Policisté zadrželi v jedné z obcí na Klatovsku muže, který podle dostupných informací použil střelnou zbraň proti svým dvěma příbuzným. Nikdo nebyl zraněn a nebezpečí nehrozí.

„Před chvíli se policistům podařilo zadržet v jedné obci na Klatovsku 53letého muže, který měl podle zatím zjištěných informací použít střelnou zbraň proti svým dvěma rodinným příslušníkům,“ informovali policisté.

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Kvůli faktu, že muž byl držitelem zbraní, na místo policisté vyslali několik hlídek, včetně zásahové. „Muž byl za použití donucovacích prostředků omezen na osobní svobodě ze strany zakročujících policistů z obvodního oddělení,“ popsali policisté.

Podle plzeňských policistů nebyl nikdo zraněn a ani žádné další nebezpečí nehrozí. S mužem proběhne proces vyšetřování. Další informace kriminalisté nesdělili.

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Muž ohrožoval na Klatovsku střelnou zbraní příbuzné, zadržela ho policie

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