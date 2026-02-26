Zadržení muže pro iDNES.cz potvrdil také ředitel Základní školy Nezvěstice Jan Skalák.
„Na místo se krátce po oznámení dostavilo několik policejních hlídek, které muže na místě omezili na osobní svobodě,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí plzeňských policistů Michal Schön.
|
Policie vybírala u cizích řidičů kamionů mastné kauce pro různá porušení předpisů
Policisté následně u muže provedli dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem. Policisté nyní zjišťují okolnosti celého případu. Následně bude stanovena právní kvalifikace, doplnil mluvčí.
Starosta obce Lukáš Karkoš redakci iDNES.cz řekl, že škola o incidentu ihned informovala rodiče žáků. Podle jeho informací by muž neměl pocházet z obce Nezvěstice. Doplnil, že obec je nyní připravena být plně k dispozici policistům, kteří případ vyšetřují. Motiv však i podle starosty zůstává nejasný.