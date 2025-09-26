Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových výparů. Přesnou příčinu jeho problémů určí pracovníci z laboratoře v Třemošné.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Palla / ZZS KHK

„V pátek v ranních hodinách jsme přijali oznámení o intoxikovaném muži, který se nacházel v jednom z domů v Plané,“ sdělila policejní mluvčí Iva Vršecká.

Muže ročník 1948 vynesli hasiči ze sklepa domu. „Zasahovali jsme v dýchací technice a odvětrávali prostory rodinného domu,“ řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Naše posádky převzaly do péče muže s poruchou vědomí,“ potvrdil mluvčí záchranky Martin Štěpán.

Studna s chlazeným pivem se proměnila v past, dva muži se na dně přidusili

Vzhledem k alarmu osobního čidla pro detekci oxidu uhelnatého záchranáři pacienta přesunuli do bezpečné zóny. „Po nezbytném ošetření byl ve vážném, ale stabilizovaném stavu převezen na emergency fakultní nemocnice,“ doplnil Štěpán.

Jednou z prověřovaných možností je, že muž ve sklepě pálil alkohol. „Jeho výpary ale zatím nemáme potvrzené,“ podotkl Petr Poncar. Na místo vyjeli odborníci z laboratoře v Třemošné, kteří zjišťují, jaké látky se do ovzduší uvolnily.

Policisté podle Ivy Vršecké v tuto chvíli zjišťují okolnosti případu.

