Cyklistovi za jízdy vzplála v batohu baterie do elektrokola, má těžké popáleniny

„Muž utrpěl středně těžké popáleniny na horní polovině těla, zejména pak na zádech,“ popsal stav popáleného Martin Štěpán, mluvčí krajské záchranky. Po prvotním ošetření jej s popáleninami asi na pětině těla zdravotníci předali posádce Letecké záchranné služby. „Vrtulník jej transportovala na popáleninové centrum vinohradské nemocnice v Praze,“ doplnil Štěpán.
Incident se stal mezi plzeňskými částmi Skvrňany a Křimice v areálu v ulici V Dolově.
„Viděli jsme, jak vychází z ubytovny s batohem na zádech. Sedl si na kolo a asi po třiceti metrech mu ze zad vyšlehl asi dva metry vysoký plamen. Spadl na zem a snažil se ze sebe strhnout hořící oblečení. Pak jsme ho polévali studenou vodou, dokud nepřijela záchranka,“ popsala svědkyně serveru Novinky.
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Podle Petra Poncara, mluvčího Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, muž v batohu převážel bateriovou sadu. „S největší pravděpodobností nebyla baterie úplně ve stavu, jako od výrobce,“ naznačil možnou neodbornou manipulaci s baterií Poncar.
Jestli, a jakým způsobem byla baterie upravená, prokáže až odborná expertiza. Tomu, že s ní někdo neodborně manipuloval, ovšem podle Poncara napovídá už fakt, že vůbec vzplála. „Takovým způsobem, tedy bez zapojení, baterie neodcházejí,“ vysvětlil.
Případem se zabývají i policisté, kteří na místo vyjeli hned poté, co obdrželi informaci o popáleném muži. Zjišťují okolnosti, které vážnému zranění cyklisty předcházely.
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Hasiči tentokrát nemuseli zasahovat. Likvidace podobných požárů ale bývá podle jejich zkušeností složitá. „Jediné, co pomáhá, je ponořit hořící baterii do vody. Ta totiž odebírá teplo, které k hoření potřebuje,“ poradil Petr Poncar.
Popáleniny způsobené podobným ohněm jsou přitom vážné. „Teplota hoření je kolem 1200 stupňů. Oheň je navíc koncentrovaný a vysoce intenzivní,“ dodal mluvčí hasičů.