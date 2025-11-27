Policejní mluvčí Pavla Burešová v podvečer uvedla, že ještě před přesunem fanoušků na stadion řešili policisté v Plzni několik případů, ve kterých figurovali příznivci hostujícího týmu.
„V nočních hodinách poničili majetek jednoho plzeňského klubu, ze kterého odcizili také reklamní desku. V centru Plzně pak řešíme polepování nejrůznějších předmětů klubovými samolepkami hostí, a to včetně posprejování kašny nebo sloupu. Veškeré případy evidujeme a zabýváme se jimi,“ uvedla policistka Burešová.
Místo v hledišti stadionu byl v době začátku zápasu ještě na policejní stanici cizinec, kterému se nechtělo zaplatit v jednom z plzeňských podniků svoji útratu.
„Před pochodem fanoušků hostí na stadion jsme přijali oznámení o tom, že v jedné restauraci nedošlo z jejich strany k úhradě. V tomto případě, který je kvalifikován jako přestupek proti majetku, provádíme s jedním fanouškem další úkony na služebně,“ popsala policejní mluvčí.
Vandalství příznivců hostujícího týmu v Plzni naštvalo plzeňského primátora. „Posprejované kašny a zničený městský mobiliář. To je vizitka fanoušků Freiburgu. Očekávám od vedení německého klubu, že se nám do zahájení dnešního zápasu Evropské ligy omluví,“ komentoval situaci ve městě Roman Zarzycký na sociálních sítích.
Policejní mluvčí upřesnila, že před zahájením utkání řešili policisté s pěti zahraničními fanoušky další přestupková jednání, a to konkrétně přestupky proti majetku.
„V centru Plzně vylepovali další samolepky. Všem byly uloženy v příkazním řízení pokuty. Stejného jednání se dopustil jeden fanoušek hostí i u fotbalového stadionu. I jemu byla uložena pokuta,“ doplnila Burešová.