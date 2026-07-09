„Kriminalisté pracují s několika verzemi, jak mohl být kočárek zasažen. V souvislosti s případem zatím nikoho nezadrželi,“ uvedla dnes policejní mluvčí Pavla Burešová.
Matka dítě podle policie uložila do kočárku, který měla ve společné kočárkárně bytového domu. „Prozatím vše nasvědčuje tomu, že byl korpus kočárku znečištěný zatím přesně nezjištěnou chemickou látkou, která měla ještě před uložením dítěte do kočárku prosáknout do korby,“ uvedla Burešová.
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Popálení kojence v Domažlicích. Kočárek někdo poškodil chemikálií
Záhy poté, co matka dítě do kočárku položila, zjistila problém a kojence vyndala a ošetřila. Do péče si ho potom převzali zdravotníci. Mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková ve středu konstatovala, že záchranáři na místě události ošetřili kojence a mladou ženu, narozenou v roce 2008, kteří byli potřísněni neznámou tekutinou, a oba odvezli do nemocnice k dalšímu ošetření.
Kriminalisté podle Burešové ve středu vyslechli několik lidí, ohledali místo činu a zajistili stopy, včetně kočárku, které v laboratořích podrobí analýzám. Případem se vyšetřovatelé dál zabývají.
„S ohledem na zdárný průběh trestního řízení a také s ohledem na to, že poškozeným je dítě, není možné nyní k případu uvést žádné jiné bližší informace,“ dodala Burešová.