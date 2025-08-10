Žena odešla s tříletou dcerou z domova v Tachově. Policie žádá o pomoc veřejnost

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. Matka s dítětem odešla z domova v Tachově a naposledy byla spatřena 6. srpna v autobuse v tachovském Boru. Ten měl namířeno do Plzně. Policie žádá o pomoc s veřejnosti.

Tachovští kriminalisté vyhlásili celostátní pátrání po jednatřicetileté ženě s tříletou dcerou. (10. srpna 2025) | foto: Policie ČR

Pohřešovaná žena měří 172 centimetrů, má štíhlou postavu, rovné světlé vlasy a modré oči. Má trpět psychickými problémy, s nimiž se neléčí. Holčička měří asi 95 centimetrů, má dlouhé světlé vlnité vlasy a modré oči.

Žena se s dcerou v současné době může pohybovat kdekoliv v republice. „Naposledy byla viděna dne 6. srpna 2025 v Boru u Tachova v autobusu, který měl namířeno do Plzně,“ uvedla mluvčí plzeňské policie Dagmar Mifková.

„Pomozte nám s pátráním po jednatřicetileté ženě a její tříleté dcerce z Tachova, které odešly z bydliště a doposud o sobě nepodaly žádnou zprávu,“ požádala policie veřejnost na X.

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

7. srpna 2025

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není...

7. srpna 2025  11:27

