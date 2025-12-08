Razie na Plzeňsku. Celníci s policisty našli drogy, samopal i minu, muž je ve vazbě

Petr Kozohorský
  13:28
Devětačtyřicetiletý muž ze severu Plzeňska skončil ve vazbě po zátahu s krycím názvem Anthony. Na něm se podíleli jak policisté, tak především příslušníci Odboru pátrání Generálního ředitelství cel. Ti případ před samotnou akcí prověřovali téměř rok. Vedle drog při domovních prohlídkách zajistili i nelegální zbrojní arzenál.

KRIMI

Na dvojici z Plzeňska se celníci zaměřili na sklonku loňského roku. „Z prověřování zjistili, že na Plzeňsku dvě osoby, které v minulosti nelegálně obchodovaly s drogami a zároveň jsou uživatelé drog, se této činnosti věnují i v současnosti,“ vysvětlila Hana Štaffová, mluvčí Generálního ředitelství cel.

V součinnosti s policisty Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje provedli celníci 27. listopadu závěrečný zátah pod krycím názvem Anthony. Při desítce domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor a pozemků zajistili v hotovosti 150 tisíc korun, 975 eur a 200 amerických dolarů.

Část nelegálně držených zbraní
Při akci s krycím jménem Anthony zajistily hlídky i nelegální zbrojní arzenál, v němž byla i belgická osvětlovací mina.
Při domovních prohlídkách na severním Plzeňsku zajistili celníci a policisté desítky kilogramů drog.
Při domovních prohlídkách na severním Plzeňsku zajistili celníci a policisté desítky kilogramů drog.
8 fotografií

„Našli také téměř kilogram kokainu, půl kilogramu metamfetaminu, více než dvacet kilogramů sušiny konopí a stovky gramů různých krystalických a rostlinných látek,“ upřesnila mluvčí.

Celníci ve spolupráci s policisty zajistili také komponenty na výrobu a distribuci drog, jako byly desítky vysokotlakých výbojek a závěsných lamp, uhlíkové filtry, květináče, sušáky, krabice s injekčními stříkačkami, pěstební stan a různé neznámé kapaliny v kanystrech.

Dealerka jela prodat pervitin i s pětiletým synem, zadrželi ji při předávce

Vedle toho ovšem při domovních prohlídkách objevili i slušný nelegální zbrojní arzenál. „Zajistili jsme útočnou pušku vzor 58, samopal Škorpion, samonabíjecí pistoli ČZ vzor 50, revolver ASTRA, samonabíjecí pistoli ČZ vzor 75, samonabíjecí pistoli DUO, zásobník samopalu, šest stovek nábojů i belgickou osvětlovací minu,“ vypočetla mluvčí Generálního ředitelství cel.

Vzhledem k získaným informacím o nelegálně držených zbraních a k agresivitě jednoho z podezřelých provedla zadržení Skupina operativního nasazení celní správy.

Organizovaná skupina distribuovala drogy i do věznice, policie obvinila osm lidí

Při společné akci zadrželi celníci s policisty devětačtyřicetiletého muže. Toho policejní komisař obvinil ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Podal také podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval. V případě pravomocného rozsudku soudu muži hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ doplnila mluvčí plzeňských policistů Eva Červenková.

