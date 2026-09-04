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Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie
Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík
Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...
Nebe nad Plzní ovládl impozantní shelf cloud, meteorologové zveřejnili video
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil video mohutného shelf cloudu, který se v pondělí ráno vyskytl nad Plzní.
Muž znásilňoval dívenku, matka jí držela ruce. Prý zlobila. U soudu to s dvojicí nehnulo
Bití dětí rukama, vařečkou nebo páskem hlava nehlava kvůli drobnostem. Zavírání do sklepa, trápení hladem. Minimálně dvě dívky, když navštěvovaly základní školu, čelily opakovanému znásilňování. Tyto...
Škola na Tachovsku zavádí novou školní módu. Chce smazat rozdíly mezi dětmi
Učitelé i další zaměstnanci Základní školy Kladruby na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v bílých košilích s logem. Pedagogové tak představili připravovanou školní módu.
Bláznivý debut s plzeňskou postupovou tečkou. Cítili jsme krev, hlásí trenér Kováč
Trenér Radoslav Kováč prožil úspěšnou premiéru na plzeňské lavičce a po utkání svlečený do půl těla bujaře slavil s fanoušky účast v Evropské lize. „Myslím, že ten zápas měl úplně všechno. Nedali...
Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie
Policisté zasahují v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že tam uložil bombu. „Prosíme o respektování našich pokynů, v tuto chvíli na místě probíhá bezpečnostní...
Chanovice neuspěly se stížností, průzkum pro jaderné úložiště může pokračovat
Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o stanovení průzkumného území Březový potok. Cílem průzkumu je ověřit možnost vybudování hlubinného...
Kraje si musí silnice opravit ze svého
„V Karlovarském kraji opravy krajských silnic výpadek příspěvku od státu neohrozí,“ řekl ČTK náměstek hejtmana pro dopravu Martin Hurajčík (ANO). Uvítal by ale stabilnější model financování. Kraj si...
Arriva přebírá od ČD trať z Plzně do Domažlic, nasadí repasované Stadlery
Společnost Arriva v Plzni představila první dvě kompletně modernizované tříčlánkové motorové jednotky Stadler, které od prosince nasadí na krajem objednávané spoje mezi Plzní a Domažlicemi. S...
Tři Bártové a nová Jednička. Třemošná otevřela kulturní dům koncertem
Ve Třemošné u Plzně ve středu vpodvečer slavnostně otevřeli zbrusu nový kulturní dům. Název dostal podle čísla popisného a to Jednička. Prostory si za hudebního doprovodu orchestru Tremolo a zpěváků...
Po měsících sucha jsou pořád zelená. Šumavská rašeliniště drží vodu jako houba
Po několika týdnech sucha sice zapršelo, ale řeky a přehrady zásobované vodami ze Šumavy a dalších pohoří jsou dlouhodobě na svých historických minimech. Podle odborníků je současný nedostatek vody...
Léto končí, můžeme bilancovat: kde v Česku bylo vedro nejbrutálnější
S příchodem meteorologického podzimu se uzavřelo mimořádně teplé léto v Plzeňském a Karlovarském kraji. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Ten nejvýraznější zaznamenali v Plzni-Bolevci, kde...
Škola na Tachovsku zavádí novou školní módu. Chce smazat rozdíly mezi dětmi
Učitelé i další zaměstnanci Základní školy Kladruby na Tachovsku přivítali žáky v novém školním roce v bílých košilích s logem. Pedagogové tak představili připravovanou školní módu.
Muž v Plzni ničil vybavení domu, je držitelem zbraní. Zásahovka ho zadržela
Policisté zasahovali v Plzni na Doubravce, kde se údajně v jednom z rodinných domů nacházel muž, který ničil vybavení. Jelikož je držitelem několika zbraní, vyjela na místo i zásahová jednotka. Ta...
Zájem o parkování v novém domě Atom byl malý, město snížilo cenu na polovic
Po dvou měsících provozu nového parkovacího domu Atom v Sokolovské ulici na Severním Předměstí v Plzni město snížilo cenu za využívání placených parkovacích míst na polovinu. O placené parkování byl...
Nejhorší jsou výjezdy, kdy jde o životy dětí, říká záchranář a vysvětluje, proč končí
Neobvyklé rozloučení připravili kolegové doktoru Bronislavu Dvořákovi, který v pondělí nastoupil na svoji poslední službu na výjezdovém stanovišti záchranné služby v plzeňské Lidické ulici. U...
Plzeň vstoupí do sezony bez Jandače na střídačce, po sedmi letech je v Lize mistrů
Zřejmě až do listopadu bude na střídačce hokejistů Plzně chybět hlavní trenér Josef Jandač, který se zotavuje po druhé operaci Achillovy šlachy. Zápasy na začátku nové sezony ale bude sledovat z...