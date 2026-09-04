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Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie

Autor:
  11:31
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Policisté zasahují v budově Psychiatrické nemocnice v Dobřanech. Anonym oznámil na linku 158, že tam uložil bombu. „Prosíme o respektování našich pokynů, v tuto chvíli na místě probíhá bezpečnostní opatření,“ napsala policie na síti X.

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