To znamená, že šofér jel v obci maximálně do 40 kilometrů nad povolený limit, mimo obec se pak překročení rychlosti vešlo do 50 kilometrů v hodině nad maximální povolenou rychlost.
Zarážející je, že v letech 2021 a 2025 byly počty pokut za rychlost vyřešených na místě v Plzeňském i Karlovarském kraji přibližně stejné, řidiči ale za chyby platí mnohem více. V Plzeňském kraji je to zhruba třikrát víc, v Karlovarském pak pokuty zaplacené na místě vystřelili na téměř pětinásobek.
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Jak je to možné? Vedoucí dopravní policie v Plzeňském kraji Václav Kouba nabízí jednoduché vysvětlení. „S největší pravděpodobností to souvisí s novelou zákona, která platí od 1. ledna 2024. Dříve bylo možné výši sankce udělit i podle uvážení policisty, některé případy šlo vyřešit například od 100 korun. Novela zákona jednoznačně stanovila nejnižší možnou hranici, která se od roku 2024 mnohde výrazně zvýšila. Při překročení rychlostního limitu o více než 10 kilometrů v hodině je při řešení na místě spodní hranice sazby taxativně stanovená na 1500 korun,“ vysvětlil Václav Kouba.
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Ten dodal, že hlídky s měřiči - ať pevně zabudovanými v autech nebo těmi přenosnými, jsou v terénu dennodenně. „Dodržování rychlostních limitů je jednou z priorit dopravní policie. Jednou z velkých akcí je třeba celorepublikový Speed maraton, kde místa k měření navrhují policii sami obyvatelé. Například v Plzni je zvýšený dohled při velkých kulturních akcí, jako jsou Slavnosti svobody na začátku května,“ naznačil dopravní policista.
V Plzni kromě policistů měří rychlost i strážníci. Ti podle mluvčí Terezy Weidl v letech 2021 až 2025 odhalili při měření svými radary celkem 11 251 překročení maximální povolené rychlosti. V 95 pěti případech měřiče ukázaly překročení maximální povolené rychlosti v obci o více než 40 kilometrů v hodině, což pro strážníky znamenalo, že je nemohou vyřešit na místě, ale po vyplnění dokumentů rovnou poslat do správního řízení. Trestem pro tyhle šoféry obvykle bývá kromě šesti trestných bodů ještě pokuta od sedmi do 25 tisíc korun a reálně hrozí odebrání řidičského průkazu na šest až 18 měsíců.
Mezi obvyklá místa v Plzni, kde řidiči mívají problémy udržet rychlost, patří čtyřpruhové úseky na Domažlické, Rokycanské nebo Karlovarské ulici. Například letos v březnu proletěl po Domažlické v úseku mezi mostem přes železniční trať křižovatkou s Tylovou ulicí řidič volkswagenu rychlostí přes 120 kilometrů v hodině. Zrovna v té době tam policisté měřili rychlost.
„Tempo, které by možná obstálo na dálnici, rozhodně neobstojí v ulici s běžným městským provozem. Už nejde jen o rychlou jízdu, ale o hazard se životy ostatních. Strážníci z Dopravní skupiny, kteří v daném místě právě prováděli měření rychlosti, provinilce okamžitě zastavili. Vzápětí zjistili, že za volantem sedí teprve dvacetiletý mladík. Proč tak spěchal? To nebyl schopen strážníkům smysluplně odůvodnit,“ popsala v březnu mluvčí městské policie konkrétní případ.
Podobných závodníků na stejném místě změřili strážníci už víc. Například loni kolem nich prosvištělo SUV ve stejném místě rychlostí 116 kilometrů v hodině, povolená je tu přitom padesátka.
Podle Weidl strážníci poslali do správního řízení ještě 942 případů, kdy řidiči nesouhlasili se spácháním přestupku, neměli platný řidičský průkaz nebo strážníci zjistili jiné problémy, kvůli kterým nemohli vyřešit přestupek hned na místě.
Strážníci se domlouvají s policií ČR na místech, kde mohou měřit. „Obecně lze říci, a to jistě nejen v Plzni, že řidiči mají nejčastěji problém s dodržováním nejvyšší dovolené rychlosti v místech, kde mají pocit, že jim to dopravní situace dovoluje. Typicky se jedná o delší přehledné úseky, širší komunikace nebo místa s menší hustotou provozu, kde mohou nabýt dojmu, že překročení rychlosti nepředstavuje riziko. Rychlostní limity nejsou samoúčelné. Jsou nastaveny s ohledem na bezpečnost všech účastníků silničního provozu a jejich dodržování významně ovlivňuje délku brzdné dráhy, možnost včas reagovat na nenadálé situace i následky případných dopravních nehod,“ shrnula Tereza Weidl.
Rychlost může za 40 procent tragických nehod
Dohlížení nad dodržováním rychlosti je důležité i podle dlouholetého šéfa společnosti BESIP Tomáše Neřolda. „Nepřizpůsobení rychlosti může za 40 procent tragických nehod! Rychlost přitom pravidelně překračuje 86 procent řidičů. Důvodem je spěch a to, že řidiči chtějí dojet do cíle co nejrychleji, k čemuž se přiznává 43 procent z nich. Nepřiměřená rychlost zabíjí. Ze statistik dopravních nehod vyplývá, že v průměru 4 z 10 lidí, kteří na našich silnicích zemřou, byli usmrceni z důvodu nepřiměřené rychlosti! Ročně je to v průměru 180 lidí. Nejde však pouze o překročení maximální dovolené rychlosti, ale i o to, že řidič zkrátka nepřizpůsobí rychlost aktuálním podmínkám na silnici,“ dlouhodobě upozorňuje BESIP v jedné ze svých celostátních kampaní.
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Policisté s radary se mohou objevit kdekoli, větší pravděpodobnostech je například v místech rizikových místech, kde se více bourá nebo řidiči častěji riskují. „Taková měření jsou i prevencí, býváme při nich i vidět. Ale nemusí jít jen o měření rychlosti. Policie může využívat i drony například pro dohled na úsekem, kde dochází k nebezpečným předjížděním nebo dalším závažným přestupkům. Drony používáme i v Plzni, například když sledujeme pohyb vozidel u plzeňské Rychtářky například při fotbalových utkáních,“ dodal šéf dopravních policistů v Plzeňském kraji Václav Kouba.
Při překročení rychlosti o více než 40 kilometrů v obci a 50 mimo obec už policisté nemohou případy řešit na místě, ale ty rovnou odesílají do správního řízení. V něm čekají řidiče kromě vysokých pokut (až 25 000 korun), šest trestných bodů a také reálně hrozí dočasné odebrání řidičáku.