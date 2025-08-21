Čtyři minuty za patnáct stovek? Spor o pokutu za parkování řeší soudy

Petr Ježek
  9:52
Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za čtyřminutové překročení limitu pro parkování na místě pro zásobování v centru Plzně. Vlastník auta tvrdí, že dodávku půjčil cizinci, který potřeboval něco přestěhovat, a úředníci řešící přestupky neudělali vše, aby problém vyřešili přímo se šoférem.

Parkovací místo pro zásobování v Resslově ulici v Plzni. (16. srpna 2025) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

U Krajského soudu v Plzni majitel auta neuspěl se žalobou proti pokutě 1500 korun za překročení vymezené parkovací doby a dalšímu tisícikorunovému poplatku za náklady správního řízení, vyplývá z anonymizovaného rozsudku, který soud zveřejnil.

Redakci iDNES.cz se podařilo majitele auta vypátrat a mluvit s ním, nepřál si však zveřejnění jména. „Nesouhlasím s rozsudkem, protože mi přijde nepatřičná sankce za stání s dodávkou na místě pro zásobování o čtyři minuty déle. Už jsem podal kasační stížnost. Rád bych, aby se k tomu vyjádřil Nejvyšší správní soud ČR. Není to podle mého ‚přestupek ohrožující‘, jako například překročení povolené rychlosti. Jedná se víceméně o přestupek administrativního charakteru,“ řekl majitel auta, který je zároveň advokátem.

Auto s kamerami krouží po Plzni, denně odhalí až sto parkovacích přestupků

Stanovisko úředníků, že má majitel auta zaplatit pokutu namísto nedosažitelného řidiče, posvětili i úředníci Krajského úřadu v Plzni.

Majitel auta s pokutou od počátku nesouhlasí. Zažaloval krajský úřad, ale neuspěl. Pokračoval žalobou proti rozhodnutí krajského úřadu, ale u plzeňského soudu narazil. Pro něj to ale ještě není konečná, proti rozsudku podal kasační stížnost.

Dodávka stála podle zjištění strážníků 22. listopadu 2023 od 14.15 do 14.34 hodin poblíž domu v Resslově ulici 1. Auto stálo v místě, kde je dopravní značka Zákaz stání s dodatkovou tabulkou: Jen zásobování max. 15 min.

Majitel auta bydlí v domě nedaleko místa, kde dodávka tehdy stála. „Přestupek nebylo možné projednat na místě ve zkráceném řízení. Strážníkem Městské policie Plzeň byla na vozidlo umístěna výzva k projednání přestupku, nikdo se ve stanovené lhůtě k projednání nedostavil,“ je uvedeno ve spise.

Rumun s trvalým bydlištěm na Balkáně

Úředníci poté poštou kontaktovali majitele vozu a vyzvali ho k uhrazení 400 korun. Současně od něj požadovali, aby jim oznámil, kdo v té době autem jezdil. Majitel pokutu nezaplatil, úředníkům však poslal jméno Rumuna i s adresou jeho bydliště na Balkáně.

Advokát podle svých slov úředníkům navrhl, že při jednání může cizince zastupovat, protože Rumun mu v minulosti podepsal jako advokátovi plnou moc. U úředníků s tím ale nepochodil.

Ti označili plnou moc podepsanou před více než sedmi roky za historickou a v případě zastupování řidiče advokátem, který je zároveň majitelem auta, kvůli kterému se vše řeší, by šlo podle nich o ´učebnicový příklad střetu zájmů‘.

Soudci dospěli k závěru, že úředníci postupovali správně. „Podle názoru soudu lze mít pochybnosti o pravdivosti tvrzení žalobce ohledně osoby, která byla v době spáchání přestupku řidičem vozidla. Soudu se jeví nepravděpodobné, že by žalobce, který je zároveň advokátem, svěřil vozidlo svému bývalému klientovi rumunské národnosti, aniž by na něj měl například telefonický či alespoň e-mailový kontakt. Aniž by znal adresu jeho bydliště v České republice,“ shrnuli soudci pochybnosti v odůvodnění rozsudku.

Podle nich úředníci neměli kromě obeslání cizince na udanou adresu v Rumunsku jinou možnost, jak muže kontaktovat. Protože majitel vozidla pokutu nezaplatil, ve správním řízení se vyšplhala na 1 500 korun.

I krátké překročení parkovací doby je přestupkem

Soudci odmítli i názor majitele auta, že úředníci měli případně vyvrátit verzi, že auto mohl na místě pro zásobování zaparkovat i někdo jiný než Rumun. „To, že se skutku někdo nedopustil, nelze prokázat a zvláště za situace, kdy na sdělené adrese se osobu nepodařilo zkontaktovat a získat tak její vyjádření,“ argumentovali úředníci, kterým se z Rumunska vrátil dopis jako nedoručený.

Soudci odmítli polemiku, jestli je překročení parkovací doby o čtyři minuty nebezpečné. Konstatovali, že když je doba parkování omezena na 15 minut, je i její krátké překročení přestupkem.

„Není jisté, o jakou celkovou dobu byla povolená doba parkování překročena. Najisto je postaveno pouze to, že překročení trvalo minimálně čtyři minuty,“ řekli jednoznačně soudci, že došlo ke spáchání přestupku. Navíc naznačili, že auto tam zřejmě stálo ještě déle, než ony čtyři minuty.

V parkovací kauze došlo k jedinému posunu: je změněné dopravní značení. Nová značka umožňuje zastavit v pracovních dnech na čtvrt hodiny jen zásobovacím autům s parkovacím kotoučem za oknem.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

„Nejchytřejší Čech“ i příbuzní slavných. Kdo chce do Sněmovny z konců kandidátek

Premium

Volby do Sněmovny se rychle blíží, strany finišují s kampaní a už také odhalily kompletní kandidátky. Redakce iDNES.cz je prošla a přináší přehled zajímavých osobností, které kandidují ze zadních...

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:37

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Ml. Boleslav - Plzeň 0:5, hattrick Višinského, domácí hráli dlouho v deseti

Fotbalisté Plzně rozstříleli v dohrávce třetího ligového kola Mladou Boleslav na jejím hřišti 5:0. Hosté vstřelili všechny branky mezi 17. a 55. minutou. Hattrick zaznamenal Denis Višinský, gólem a...

19. srpna 2025  17:30,  aktualizováno  20:15

V okolí Srní pobíhají ještě dva vlci uprchlí z výběhu, potvrdily testy DNA

Na svobodě jsou ještě dva vlci, kteří zatím nezjištěným způsobem zřejmě na přelomu července a srpna utekli z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Potvrdily to genetické testy ze vzorků...

19. srpna 2025  13:16

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

19. srpna 2025  11:46

Volně pobíhající pes pokousal ženu, policista agresivní zvíře zastřelil

U obce Raková na Rokycansku pokousal pes o víkendu ženu. Záchranáři ji se zraněními na rukou odvezli do nemocnice. Agresivního ovčáka musel policista zastřelit. Komu zvíře patřilo, policisté nyní...

19. srpna 2025  9:49

Zvířecí pozoruhodnost. Z malého vejce se vylíhl čtyřnásobně větší varan

Plzeňská zoo hlásí další chovatelský úspěch. Po čtyřech letech se tam vylíhla mláďata varana Mertensova. Nejpozoruhodnější je, že se do vejce dlouhého 6,5 centimetrů vměstnalo mládě, které i s ocasem...

18. srpna 2025  15:08

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

18. srpna 2025  14:24

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Mladík jel zřejmě moc rychle, po nárazu do stromu je vážně zraněný jeho kamarád

Za vážnou nehodu, která se v neděli v noci stala mezi Horní Břízou a Žilovou na Plzeňsku, může zřejmě rychlá jízda teprve devatenáctiletého řidiče. Ten vyjel ze silnice, narazil do stromu a přejel...

18. srpna 2025  10:52

V Srní se snaží odchytit dalšího vlka, návštěvnické centrum zůstává zavřené

Návštěvnické centrum v Srní na Šumavě, jehož součástí je vlčí výběh, zůstává pro veřejnost nadále uzavřeno. V jeho blízkosti se totiž začal objevovat další vlk. Mohl by být jedním z těch, kteří z...

18. srpna 2025  10:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.