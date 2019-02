Muž se v nemocnici pokusil znásilnit starší pacientku, dostal čtyři roky

Soudkyně Miriam Kantorová uznala Obsta vinným z pokusu o znásilnění a pokusu o krádež. „Trest je vyměřen v délce čtyř let nepodmíněně do věznice s ostrahou,“ uvedla Kantorová.

Šestatřicetiletému Obstovi původně za pokus loupeže a znásilnění hrozilo až deset let vězení.

Státní zástupkyně ale po výslechu poškozené ženy překvalifikovala loupež na krádež, tím se trestní sazba snížila od 1 do 5 let. Požadovala pro něj trest při horní hranici sazby. Advokát naopak pod polovinou sazby, tedy pod tři roky.

Rozsudek není pravomocný, Ondřej Obst se odvolal proti výši trestu. Vinu dnes uznal.

Podle psychiatričky Evy Navrátilové je muž extrémně sobecký, myslí jen na sebe, nezajímá ho, co může způsobit ostatním a nemá pocit viny. „Žádnou léčbou se tohle nedá změnit,“ uvedla již dříve u soudu psychiatrička.

Podle ní je invalidní důchodce za své jednání plně odpovědný. Několikrát byl hospitalizovaný v psychiatrické nemocnici a úspěšně dokáže předstírat příznaky onemocnění, která v léčebných zařízeních odpozoroval.

Ondřej Obst jakoukoliv vinu od počátku odmítal. Ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně v noci na 26. srpna loňského roku prý hledal jen místo na přespání.

Násilník si nejprve povídal s ježkem, pak šel do nemocnice

Kvůli opilosti ho totiž už předtím vyhodili z azylového domu. Po konfliktu u nádraží, kdy si poranil hlavu, ho převezli na ošetření do nemocnice. Ochranka ho poté vyprovodila z nemocničního areálu, ale on se tam vrátil.

„U nemocnice jsem našel ježka, nosil jsem ho a povídal si s ním. Já jsem jenom hledal místo, kde bych přespal. Dostal jsem se do neuzamčené budovy, do čtvrtého patra. Tam byly odemčené dveře. Vlezl jsem do nich a zamkl se. Až pak jsem zjistil, že jsem v pokoji. Prohledal jsem stolek a jak jsem se rychle zvedal, mohl jsem se té ženy dotknout,“ popsal konflikt obžalovaný.

Podle žalobce ale spící pětasedmdesátiletou pacientku začal osahávat a pokusil se ji stáhnout kalhotky. Poškozená se vzbudila, bránila se a začala křičet. Střídavě jí zacpával dlaní ústa, držel rukou za krk a škrtil ji. Při tom seniorce zlomil žebro.

Pacientce se podařilo zmáčknout tlačítko hovorového zařízení do sesterny. Když se pak sestřička snažila dostat do pokoje, Obst svého jednání zanechal, odemkl pokoj a utekl.

Policisté ho zadrželi v jižních Čechách, kam odjel. Obst byl v červenci loňského roku propuštěn z vězení, kde byl za majetkovou trestnou činnost. Odseděl si 34 měsíců.