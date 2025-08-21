Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Autor: ,
  13:36
Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Loni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili matrace a tím chtěli skoncovat se životem. Nebrali ale ohled na dalšího spoluvězně, který v té době v cele byl.
Fotogalerie2

Dominik Danyi přichází do soudní síně Krajského soudu v Plzni. (20. srpna 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Soudce Jan Hostaš uznal Dominika Danyiho vinným z dvojnásobného pokusu vraždy a poškození cizí věci a vyměřil mu 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Dnešní rozsudek není pravomocný.

Jedná se o souhrnný trest, jehož součástí je šest let za loňský požár ve věznici ve Valdicích. Danyi si od roku 2022 odpykává pět let za krádeže, až poté mu poběží nově nabytý trest.

První pokus vraždy se týká dozorce, kterého chtěl Danyi spolu s druhým vězněm Jakubem Šmídem zabít, druhý pokus mířil na dalšího spoluvězně, jenž byl v době požáru v cele a na kterého vůbec obžalovaní muži nebrali ohled, takže mu šlo o život.

Dále je Danyi vězeňské službě povinen uhradit 55 tisíc korun a spoluvězni, který byl v době požáru uvnitř cely, 50 tisíc korun.

Státní zástupkyně Blanka Špánková původně pro něj navrhovala trest v délce 18 let. Nakonec chtěla o 12 měsíců víc, a to proto, že zhruba měsíc a půl po incidentu v Horním Slavkově Danyi způsobil požár i v káznici ve Valdicích, kam byl přeřazen.

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Advokát s navrhovaným trestem nesouhlasil. „Jsem přesvědčen o tom, že pokud by v cele nebyl druhý obžalovaný Jakub Šmíd, tak by k tomuto jednání nedošlo. To je podstatný argument k tomu, aby soud zvážil výši trestu,“ vysvětlil Jan Kollár.

Pětadvacetiletý mladík se k incidentu v Horním Slavkově přiznal. Od svých 11 let vyrůstal ve výchovných ústavech, zdi věznic jsou mu dobře známy. Odsouzen byl například za loupeže a krádeže.

Podle obžaloby Danyi spolu s druhým trestancem Jakubem Šmídem ulomili z kovových lžic rukojeti a obrousili je. Z koštěte sebrali dřevěnou tyč a dohromady z toho udělali vražedný nástroj, se nímž chtěli napadnout a pobodat některého z dozorců.

Svůj plán pak podle státní zástupkyně hodlali uskutečnit 13. května večer. „Danyi nejprve rozbil keramickou záchodovou mísu, aby vlákal příslušníka vězeňské služby do cely. Danyi pak měl v plánu dozorce udeřit dřevěnou násadou do hlavy, Šmíd ho poté měl pobodal bodákem,“ popsala státní zástupkyně Špánková.

Trestanci ale nepočítali s tím, že do cely přijdou dozorci dva namísto jednoho, a tak od úmyslu ustoupili. Když jim plán nevyšel, vzali matrace a deky a zatarasili jimi dveře, aby nešly otevřít, a propašovaným zapalovačem je zapálili. Chtěli tak spáchat sebevraždu.

Druhý obžalovaný vězeň Jakub Šmíd vinu neprohlásil, hlavní líčení bude probíhat už samostatně. Muž je ve výkonu trestu od roku 2012 a v rejstříku trestů má 16 záznamů. Momentálně je hospitalizovaný v psychiatrické léčebně.

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

