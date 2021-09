Kvůli expřítelkyni bodl soka ukradeným nožem, dohodou si zmírnil trest

K pokusu o vraždu došlo letos 18. dubna před půl sedmou večer.

Poté, co dvaatřicetiletý George Ionut Epure spatřil bývalou přítelkyni s jinými muži, vběhl do obchodního domu Tesco v Sušici a ukradl tam 30 centimetrů dlouhý kuchyňský nůž.

Strčil si ho do rukávu a vyšel ven z prodejny. A hned parkovišti ho použil. Bodl jím po konfliktu do břicha vrstevníka, rovněž cizince.

Zraněnému se z rány v břiše okamžitě začala hrnout krev, ven vylézala i střeva. Život mu zachránila ihned poskytnutá pomoc, letecký převoz do nemocnice v Plzni a v ní okamžitá operace.

Hubeného černovlasého Rumuna eskorta přivezla k plzeňskému krajskému soudu z věznice, kde je ve vazbě. „Obžalovaný by rád uzavřel dohodu o vině a trestu,“ prohlásil po přečtení obžaloby jeho advokát Jiří Nejdl.

Za pokus o vraždu jeho klientovi hrozilo 12 až 20 let vězení. „Velice lituji, co jsem provedl. Byla to moje velká chyba. Neustále si to uvědomuji, velice toho lituji,“ prohlásil obžalovaný, který potvrdil, že se vše stalo tak, jak je popsané v obžalobě.

„Mé jediné přání je, abych mohl ve věznici pracovat a uhradit škodu,“ prohlásil muž, který dosud neměl s dodržováním zákonů v České republice ani v Rumunsku jediný problém. Kladně ho zhodnotil i bývalý zaměstnavatel, také z vazby byl hodnocen jako bezproblémový.

Postoj obžalovaného ocenil i státní zástupce, který mu nakonec navrhl desetiletý trest. Soudci s ním souhlasili.

„V tomto směru se představa státního zástupce a soudu zcela protnuly na cifře deset let,“ uvedl v odůvodnění rozsudku soudce Tomáš Mahr. Trest obžalovaný vykoná v mírnějším typu věznice s ostrahou.

Po odpykání bude Rumun vyhoštěn z České republiky na pět let. Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obžalovaný se rovnou vzdali práva na odvolání