Nechtěl platit za revolver, tak pošťáka napadl sekerou, viní muže žalobce

Za pokus o vraždu s rozmyslem na dvou lidech hrozí jednadvacetiletému muži až dvacet let vězení, případně doživotí.

„Nechtěl jsem nikomu ublížit. Měla to být jen loupež. Nedokážu si vysvětlit, proč jsem zaútočil,“ vysvětloval u soudu mladík.

Útok na zaměstnance České pošty se odehrál čtyři dny před Štědrým dnem na konci odlehlé ulice v Aši. Patrick Wächter si podle spisu objednal na dobírku za 35 tisíc korun revolver značky Smith & Wesson a neměl v úmyslu za něj zaplatit.

Když mu objednaný balík poštovní doručovatel přivezl, zaútočil na něj. „Jednadvacetiletého muže nejprve sekerou udeřil do čela. Poškozený upadl na zem, druhou ránu vykryl rukou a utekl pryč,“ stojí ve spisu.

Incident viděla osmnáctiletá přítelkyně doručovatele. Vystoupila z auta a začala na obžalovaného křičet. Ten ji podle spisu povalil na zem a nejméně čtyřikrát sekerou udeřil do obličeje a do temeny hlavy. Pak s revolverem odešel do Skřivánčího vrchu, kde jej ukryl.

Obžalovaný během výslechu uvedl, že se cítí být vinen. Přiznal se, že si přes internet objednal revolver na smyšlené jméno a adresu. Místo dodání ještě v osudný den změnil na odlehlé místo k lesu, aby mohl se zbraní utéct. A protože byl bez práce a peněz, rozhodl se, že zbraň nezaplatí.

Sekeru schoval pod bundu, která měla sloužit jako donucovací prostředek k vydání zásilky, a čekal na doručovatele. Když přijel, Wächter v něm poznal spolužáka ze střední školy, zatmělo se mu před očima a sekl ho do hlavy.

„Zbraň jsem chtěl, protože střílení je moje hobby. Chtěl jsem ji ze sběratelských důvodů,“ uvedl muž, proč si revolver objednal. Zbrojní průkaz nevlastní.

Podle znalkyně z oboru soudního lékařství by oba napadení byli bez včasné zdravotnické pomoci přímo ohroženi na životech. V době spáchání trestné činnosti obžalovaný netrpěl žádnou duševní poruchou. Jeho motiv byl zcela zištný.

Patrick Wächter byl v minulosti již dvakrát soudně trestán. V roce 2016 dostal za poškození cizí věci dvouletou podmínku. Během zkušební doby přepadl v Aši s kuší v ruce benzinovou stanici. Za to dostal další podmínku na dva roky s dohledem.

Soud bude pokračovat v příštích dnech.

