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Pokus o vraždu příbuzných na Plzeňsku. Podezřelá je nezletilá dívka

Autor:
  13:41
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Kriminalisté na Plzeňsku vyšetřují od neděle pokus o vraždu rodinných příslušníků, ze kterého je podezřelá nezletilá dívka. Událost se stala v jedné z obcí poblíž Plzně.

„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždu ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ napsala policie v pondělí na síti X.

Dívku ještě v neděli policie zajistila a po provedených úkonech ji na základě rozhodnutí soudu umístila do diagnostického ústavu.

Více informací kriminalisté nesdělili. „S ohledem na fázi trestního řízení, a zejména s ohledem na věk podezřelé není možné k případu sdělit žádné bližší informace,“ dodala policie.

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