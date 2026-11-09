„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždu ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ napsala policie v pondělí na síti X.
Dívku ještě v neděli policie zajistila a po provedených úkonech ji na základě rozhodnutí soudu umístila do diagnostického ústavu.
Více informací kriminalisté nesdělili. „S ohledem na fázi trestního řízení, a zejména s ohledem na věk podezřelé není možné k případu sdělit žádné bližší informace,“ dodala policie.