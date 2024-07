Za pokus o vraždu manželky dostal cizinec sedm let, útok vyvolala žárlivost

Součástí trestu je také vyhoštění z Česka na dobu neurčitou. Rozsudek není pravomocný, obžalovaný Nikolae S. se okamžitě odvolal.

Podle předsedy senátu Jana Špety obžalovaný jednal v nepřímém úmyslu, ale muselo mu být jasné, že zranění mohou zapříčinit smrt.

Za pokus o vraždu hrozilo muži od 10 do 18 let. Soudce mu uložit trest pod spodní hranicí sazby proto, že zranění nebyla závažná.

Příběh z ubytovny patřící řeznické firmě na pomezí Tachovska a Chebska se začal psát v roce 2021. Tehdy sem přijela za prací manželka obžalovaného Nikolae S. a navázala milostný vztah s kolegou z práce, s o rok starším Rumunem než je ona.

Její manžel, s nímž žije už 31 let, se o vztahu brzy dozvěděl. Poměr byl nakonec i rozbuškou dramatických okamžiků. Osudná výměna názorů se mezi manželi strhla na ubytovně v Tachovské Huti loni 10. září. Během vaření se žena s manželem pohádala. Řekla mu mimo jiné, že je dementní.

On chtěl, aby se s ním vrátila do Rumunska, ptal se, jestli by pak vztah skončil. Odpověděla, že se uvidí. A že s milencem si nejen užívá, ale opravdu ho miluje. Manželova žárlivost pak vedla k výbuchu - popadl nůž s tím, že půjde soka v lásce zabít. Žena ale zamkla dveře jejich bytu.

Podle obžaloby a její výpovědi ležela na posteli, když do ní muž začal bodat a dokonce o ni ohnul jeden nůž. Volala o pomoc, několik lidí z ubytovny se seběhlo za dveřmi, které nakonec milenec vyrazil a zkrvavenou ji vyvedl ven. Podle obžalovaného některá bodnutí vznikla, když se mu žena snažila fyzicky zabránit, aby se vydal za jejím milencem.

Žena měla na hrudníku, boku a na rukou sedm bodných poranění. Musela být několik týdnů v nemocnici, zpočátku na jednotce intenzivní péče.

Obžalovaný nerozuměl a nechápal

Napadená mimo jiné u soudu vypověděla, že její muž nebyl nikdy agresivní, že jí nikdy nedal facku a určitě ji nechtěl zabít. „Lituji, že jsem hádku vyprovokovala,“ řekla cizinka s tím, že už je zdravá a bez následků a v slzách žádala soud, aby byl k jejímu muži vstřícný.

Nikolae S. neumí česky, téměř neslyší a často to u soudu vypadalo, že ani nechápe. Přestože dostal tlumočníka, obtížně odpovídal i na jednoduché otázky, po nich většinou následovaly minuty rozpačitého krčení rameny a funění. S obtížemi z něj soud dostal vyjádření, že se necítí vinen, že nesouhlasí s tím, jak je trestný čin popsán a kvalifikován.

Obžalovaný jen soudci sdělil, že je znám jako klidná osoba, nepije alkohol, nekouří, a že ho žena zostudila před celou vesnicí. Vyprávěl mimo jiné, že v minulosti zabíjel prasata a tudíž by věděl, jak opravdu ublížit, což neudělal.

Během výpovědi ale postupně získával navrch temperament obžalovaného. Úsečné odpovědi provázel rozmáchlými gesty a pohyby kolem pultíku.

V přípravném řízení mimo jiné řekl, že to vše má za to, jaký je dobrák a že se měl raději sám uhodit kladivem do hlavy, protože je hloupý.

Muž stanul před plzeňským soudem za pokus o zabití manželky (12. 7. 2024)