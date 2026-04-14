Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

  8:22aktualizováno  8:36
Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v úterý ráno na síti X.
foto: Martin Polívka, MAFRA

„Od včerejšího dne se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

K incidentu došlo mezi odsouzenými. Bližší informace ale policie nesdělila.

„Případ, kterým se zabývají krajští kriminalisté, je v současné době ve fázi prověřování, tudíž k němu prozatím není možné sdělit bližší informace,“ sdělila krátce Burešová.

Pokus o vraždu za mřížemi, vězeň bodl druhého trestance nožem do hlavy

Jedná se již o druhý případ pokusu o vraždu v káznici v dubnu. Na začátku měsíce v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku jednačtyřicetiletý vězeň bodl jiného trestance příborovým nožem do hlavy. Vážně zraněného o šest let staršího vězně přepravil do nemocnice vrtulník.

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

14. dubna 2026  8:22

Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v...

Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích...

13. dubna 2026  16:26

Teenager se bál opilé matky, na pomoc zavolal strážníky. Sám pak nadýchal víc

Šestnáctiletý chlapec nadýchal přes 2 promile alkoholu. (11. dubna 2026)

Na plzeňské strážníky se o víkendu obrátil šestnáctiletý chlapec s tím, že se bojí vrátit domů. Z bytu ho prý vyhodila po předchozí hádce matka, která je opilá a nelíbí se mu, jak se chová. Zapomněl...

13. dubna 2026  12:43

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

Převrácené auto na polní cestě zaskočilo kolemjdoucího, uvnitř byl mrtvý řidič

U Křenov na Domažlicku havarovalo osobní auto, řidič v něm zemřel. Převrácené...

Převrácené auto a v něm řidiče bez známek života našel náhodný svědek na polní cestě u obce Křenovy na Domažlicku. Nehodu vyšetřují policisté.

13. dubna 2026  9:30

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

12. dubna 2026  21:23,  aktualizováno  21:45

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

12. dubna 2026  20:48

OBRAZEM: Unikátní prostory kaolinového dolu v Nevřeni se proměnily ve vesmír

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny...

Magické prostředí bývalého kaolinového dolu v Nevřeni na Plzeňsku na tři dny oživil festival světla BLIK BLIK. Od pátku do neděle se místy až dvanáct metrů vysoké a osm metrů široké sály proměnily ve...

12. dubna 2026  14:07

Házenkáři Plzně porazili Duklu a v extraligovém semifinále srovnali

Tomáš Nejdl z Plzně a jeho střelecký pokus v utkání proti Frýdku.

Házenkáři Plzně doma porazili 31:26 Duklu a stav semifinálové série extraligového play off srovnali na 1:1. Další utkání série hrané na tři vítězství čeká úřadující vicemistry v pátek v Praze.

12. dubna 2026  12:22

Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna...

Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se...

12. dubna 2026  8:58

Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  8:54

