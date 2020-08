U kláštera v Kladrubech odkryli divočáci vzácný poklad středověkých mincí

Nález mimořádné hodnoty je v západních Čechách ojedinělý. Zda jej v lese v mělké skrýši pod plochým kamenem ukryl zástupce kláštera, nebo třeba lupič, zatím nelze určit, sdělila mluvčí Západočeského muzea v Plzni Romana Němečková.

Nález oznámil nálezce muzeu koncem března. Poklad našel zcela náhodně a nečekaně při procházce lesem na Stříbrsku. Všiml si místa rozrytého divokými prasaty.

Na povrchu leželo několik stříbrných a jedna zářící zlatá mince. „Převrácením částečně vyčnívajícího kamene se ukázalo původní místo uložení depotu s množstvím dalších mincí,“ popsala mluvčí.

Odborníci z muzea pak nález zadokumentovali a vyzvedli. Mince byly uloženy do nevelké nádobky. Následující dva měsíce odborníci stovky mincí čistili a předběžně určovali.

Poklad obsahoval mimo jiné zlaté uherské mince, a to dukát Karla Roberta, 42 dukátů Ludvíka I. Velikého, 30 dukátů s anjouovským erbem stejného panovníka. Dále obsahoval dukáty Českého království - 13 dukátů Karla IV., dva dukáty s císařskou korunou Karla IV. Z ostatních zemí jsou zastoupeny dukáty Albrechta Rakouského, dukát Ruprechta I. Falckého, dukát hanzovního města Lübeck, tři stříbrné groše Václava II. tři stříbrné groše Jana Lucemburského a 339 stříbrných grošů Karla IV.

„Z historického hlediska je zajímavý obsah depotu. Všechny zlaté mince pocházejí ze 40. až 50. let 14. století, s výjimkou lübeckého florénu. U stříbrných mincí je nejstarší mincí groš Václava II. krátce po roce 1300, nejmladší jsou groše Karla IV. V nálezu nebyla jediná mince Václava IV.

„Takže nález byl zakopán na konci 70. let 14. století, ještě před rokem 1378 až 1379,“ uvedla mluvčí. Místo nálezu je v blízkosti kláštera Kladruby, který byl od poloviny do 80. let 14. století na vrcholu moci, vlastnil velké panství a budoval silnou obrannou soustavu.

Od 70. let 14. století jsou v klášterních listinách záznamy o různých sporech někdy i doprovázených násilnými akcemi. Ukrytí pokladu pode odborníků zřejmě souvisí s lokálními spory na panství kláštera Kladruby.