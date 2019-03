Lidé se v Rokycanech loučí s romskou zpěvačkou Věrou Bílou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Zádušní mši bude sloužit místní římskokatolický farář Marek Winiarski. Od 10.30 do 10.50 mohou do chrámu pouze rodinní příslušníci a blízcí přátelé, kteří se chtějí se zesnulou rozloučit v soukromí.

Rakev s zpěvaččinými ostatky přivezli do chrámu zřízenci krátce před desátou hodinou. Byla ozdobena velkou černobílou fotografií. Brzy na to do kostela vstoupila rodina s přáteli a také hudebníci. Kapelu vede houslista Jiří Gina, synovec Věry Bílé. Romská hudba, ovšem bez zpěvu, je podle zvyklostí také součástí pohřbu.

Podle romské tradice bude rakev před bohoslužbou otevřená. Lidé budou do truhly dávat věci, které měla Věra Bílá ráda. Nebudou chybět ani peníze pro převozníka.

Po skončení mše se smuteční průvod vydá na rokycanský hřbitov. Tam bude zpěvačka uložena do hrobu, v němž odpočívá její manžel František.



Pozůstalí očekávají, že se s legendární zpěvačkou přijdou rozloučit davy lidí, a to nejen z Čech, ale i ze zahraničí.

Na pohřeb se chystá i zpěvák Jan Bendig, se kterým měla Věra Bílá minulý týden zahájit comebackové turné.

Věra Bílá vystupovala se skupinou Kale, se kterou vydala čtyři desky. Zpívala romsky, česky a slovensky. Vystřídala pódia po celé Evropě i Severní Americe. Později začala vystupovat na vlastní pěst.

Zlom přišel po smrti jejího manžela a syna. Zpěvačka propadla gamblerství a zbytek života prožila v rodných Rokycanech na ubytovně.

Světoznámá zpěvačka zemřela v plzeňské fakultní nemocnici 12. března. Dlouhodobě měla zdravotní potíže a bojovala s těžkou cukrovkou. V 64 letech podlehla infarktu.

Poslední roky prožila zpěvačka na ubytovně v Rokycanech (12. 3. 2019)