Pobodání před nádražím v Plzni, policie zadržela podezřelého

„Od rána se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni. Jeden z mužů bez domova měl několikrát bodnout nožem druhého muže bez přístřeší. Podezřelý je zadržen a budou s ním prováděny procesní úkony,“ uvedli policisté na síti X.
Poškozeným byl podle policejní mluvčí Pavly Burešové čtyřicetiletý muž, podezřelý je o pět let mladší.
„Záchranáři na místě ošetřili čtyřicetiletého muže, který utrpěl četná bodnořezná poranění. Po ošetření byl muž při vědomí transportován do zdravotnického zařízení,“ řekla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.
Prostor před hlavním vlakovým nádražím a přilehlý prostor Paluba Hamburk, kudy také chodí lidé k vlakům, patří v Plzni k místům s nejvyšším dohledem ve městě. Zdržuje se tam celý den množství lidí bez přístřeší. Kromě posíleného kamerového systému tam policisté i strážníci provádějí denně několik kontrol.
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Loni tam zkontrolovali policisté 4858 lidí a strážníci 5517, letos to bylo za první pololetí 3646, respektive 4357 lidí. Loni evidovali policisté v Nádražní ulici 154 přestupků a 55 trestných činů, letos za pololetí 84 přestupků a 26 trestných činů.
Městská policie v Šumavské a Nádražní ulici řešila do poloviny září 3090 událostí, loni za stejné období 3593 událostí. Město tam zřídilo i služební místnost strážníků a nyní posiluje opatření, aby se kolem nezdržovali lidé bez domova. Na pořádek a bezpečnost v budově nádraží včetně podchodů, peronů a kolejiště dohlížejí také bezpečnostní agentury najímané Správou železnic jako vlastníkem budovy.