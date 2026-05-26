Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

Autor:
  10:14
František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná originálních nápadů, které vytvořil z přírodních odpadových materiálů jako je dřevo a kameny. Jednou z posledních věcí je obří srdce, jehož tvar nejlépe vynikne z ptačí perspektivy.

František Vavřička je v Pňovanech takzvaná „náplava“. Do malé vesničky u Hracholuské přehrady se spolu s manželkou Evou přestěhovali z Plzně, kde bydleli v bytě. Protože panelákovými tvory nejsou, rozhodli se pořídit si vlastní dům.

„Byla to naprostá náhoda. Jezdili jsme se na Hracholusky koupat a jednou se nám rozbilo auto. Přijel nám ho opravit pán, a než se tak stalo, prošli jsme si obec a narazili právě na tenhle pozemek. Vůbec jsme neváhali a koupili ho,“ začíná vyprávět příběh splněného snu dvaačtyřicetiletý František.

Protože ale finance na stavbu na klíč neměl, rozhodl se, že si dům postaví svépomocí. Večer si nastudoval postupy a druhý den je aplikoval. Bungalov byl hotový za 13 měsíců. Velkým hnacím motorem byl pro něj syn Tobiáš, který už byl na cestě.

Na zahradě jsou také dvě jezírka, jedno má sladkou vodu, druhé slanou. (19. května 2026)
František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce. Viditelné je nejlépe z dronu nebo z letadla. (19. května 2026)
Takový romantický výhled na zapadající slunce zažívá ze své zahrady František Vavřička.
Takový romantický výhled na zapadající slunce zažívá ze své zahrady František Vavřička.
Zahrada Františka Vavřičky v Pňovanech na Plzeňsku je plná zajímavých zákoutí a staveb z přírodních materiálů, ze dřeva a kamene. (19. května 2026)
27 fotografií

Spolu s budováním vysněného domova začal kutil i s úpravou 92 metrů čtverečních užitkové plochy. „Nejsem žádný zahradník ani tesař. Ale pocházím z vesnice od Domažlic a s otcem jsem jako malý musel pořád něco dělat. Tenkrát mě to štvalo, ale zpětně jsem za to vděčný, hodně jsem se toho naučil,“ zhodnotil kutil, který pracuje ve výrobě.

Přiznal, že stavět dům a rovnou se i realizovat na rozlehlé zahradě, bylo poněkud náročnější. „Pocházím z vesnice a irituje mě, když se lidé o svoji zahradu nestarají. Když na ní mají třeba zbytek písku, neupravené ploty, stavební materiál a podobně. Nechtěl jsem, abychom s manželkou a dětmi ještě několik let běhali kolem domu v blátě. Proto jsem začal s úpravou zahrady hned,“ vysvětlil majitel pozemku, jemuž kromě dnes již sedmiletého Tobiáše dělá radost i o rok mladší dcera Evelin.

Dům stavěl ve fofru, na dětské klubovně se už vyřádil

Právě pro ně postavil i zahradní domeček. Zatímco bungalov stavěl ve „fofru“, aby měli s miminkem kde bydlet, u dětské klubovny měl více času a své fantazii tak mohl upustit uzdu. Zázemí pro děti má proutěnou fasádu, jedna stěna je světelná a připomíná hvězdnou oblohu s velkým měsícem, která v noci svítí do zahrady. Pro děti vyrobil také originální pískoviště, skluzavku či bunkr z kulatiny. Vše za minimum nákladů.

„Jedná se o bioodpad, který by jinak skončil na skládce. Ve finále z toho udělám jednoduché, krásné a elegantní dílo,“ popisuje pyšně majitel originální zahradní galerie.

Za minimum nákladů dokázal František Vavřička vykouzlit krásnou zahradu. (19. května 2026)

Hlavním materiálem je odpadové dřevo, větve, kámen a sklo. Na jeho pozemku rostou ovocné stromy, okrasné dřeviny, ale také maliny či ostružiny. Své místo má na zahradě také originální kamenné ohniště doplněné dřevěným posezením, sladké jezero, kde plavou rybičky, i slané jezero. Plastové truhlíky na květiny obalují různě dlouhé díly kulatiny, což z nich vytváří jakési sochy.

Poslední a největší novinkou na pňovanské zahradě je obří srdce. Ze země není příliš viditelné, nádherně ovšem vynikne z letadla či dronu. „Na přehradě není nic, žádná dominanta. A Pňovany málokdo zná. Proto jsem vytvořil srdce, jako poutač na naši vesnici. Je to určitá změna v krajině a mohlo by to přilákat piloty letadel. Nedaleko Pňovan se totiž nachází letiště a letadla tady poměrně často létají,“ vysvětlil smysl obřího srdce kutil, který doufá, že tím vesničku více zpropaguje. Mimochodem motiv srdce se objevuje v jeho zahradě hned několikrát.

Zahrada je téměř bezúdržbová

Srdce je vyrobené z větví z borovic, které lesáci odřezali při prořezávkách ze špiček stromů. S hajným z vedlejší vesnice se pak domluvil a odkoupil je od něj. Základ srdce tvořil dva a půl dne, celkem pak dva týdny. Použil na něj 2,5 tisíce vrutů. Obvod měří 73 metrů a v nejširší části má kolem 15 metrů, vysoké je místy až dva metry.

Trpělivost s domem se vyplatila. Martina s Danielem mají po letech bydlení snů

František Vavřička se snaží, aby jeho zahrada byla co nejvíce užitková a ne jen na okrasu. „Je ultra užitková, z bioodpadu, který by jinak skončil na skládce. Snažím se také, aby byla co nejvíce bezúdržbová. Samozřejmě sekat trávu, stříhat stromy a zalévat se musí. Proto jsem ji už za ty roky dvakrát předělal a udělal několik vychytávek. Zjišťuji, proč se někde hodí folie, proč jinde zase štěpka, kačírek nebo kůra, proč se ovocným stromům na některém místě nedaří, proč mi někde prorůstá plevel…,“ popisuje kutil s tím, že on i jeho rodina tráví většinu svého volného času venku.

„Děti jsou pro mne na prvním místě. Každý den, když přijdu z práce, je doma vyzvednu a jdeme někam ven, někam pryč. Pak se vrátíme a až potom začnu něco dělat kolem domu,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Autobus vezl děti na plavání, utrhla se s ním krajnice. Čtrnáct zraněných

Nehoda autobusu na Rokycansku si vyžádala několik lehce zraněných. (20. května...

U obce Osek na Rokycansku havaroval ve středu ráno autobus s mladšími školáky. Třináct z nich a jednoho dospělého transportovali záchranáři do nemocnic. Převážně se jednalo o lehká poranění hlavy...

Srdce mi krvácí. Kritici tepou ničení historické dlažby v centru Plzně

Proměna centrálního náměstí Republiky v Plzni je v plném proudu. (16. dubna...

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni budí odpor. Důvodem je vytrhání velkých kamenných desek z chodníků. Město se hájí tím, že když se historické desky rozřežou a obrousí, turisté i Plzeňané to...

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

Na Česko se žene saharský prach, může snížit teploty. Mapa ukazuje, kde bude nejtepleji

Pohled družice MTG na saharský prach nad západní Evropou. (23. května 2026)

V neděli odpoledne by se nad územím republiky měl společně s vysokou oblačností objevit saharský prach. Ten se aktuálně nachází nad západní Evropou. Kvůli vyšším koncentracím prachu v atmosféře mohu...

Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Osvěžení v horku. Muž stojí u mlžítka v centru Prahy. Do Česka dorazila další...

Do Česka se sune od jihozápadu vlna teplého vzduchu. Meteorologové podle aktuálních modelů předpovídají, že teploty v neděli dosáhnou i tropických 30 stupňů Celsia. Mapa, kterou zveřejnili, ukazuje,...

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

26. května 2026  10:14

Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na...

Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách...

25. května 2026  14:43

Praha kvůli vedrům zakázala rozdělávání ohňů. Kde všude omezení platí?

Metro.cz
Vlna veder trápí od minulého týdne země na jihu Evropy. Nyní se přesouvá i do...

Praha kvůli teplému počasí a dlouhotrvajícímu suchu zakázala rozdělávání ohňů. Omezení začalo platit v neděli v 11 hodin a potrvá až do odvolání. Město reaguje na výstrahu Českého...

25. května 2026  11:51

VIDEO: Na benzince začalo kvůli závadě hořet auto, plameny ho zcela pohltily

Požár vozidla na čerpací stanici v Plzni. (25. května 2026)

Nebezpečná situace se v pondělí ráno odehrála na čerpací stanici v Plzni. Začalo tam hořet osobní vozidlo. Řidička z něj stačila včas vystoupit a vyndat si z něj věci. Plameny zachvátily celé auto.

25. května 2026  11:15

Konec objížděk mezi Lobzy a Slovany, Rolnické náměstí se otevře za týden

Dělníci finišují s úpravou důležité spojnice plzeňských částí Lobzy a Slovany....

V pondělí 1. června se po 384 dnech vrátí auta na důležitou spojnici plzeňských částí Lobzy a Slovany. Rolnické náměstí se otevře oproti plánu o půl roku později. Otevření zbrzdil nález statku z 18....

25. května 2026  10:14

NEJ Z LIGY: Mladíci v Edenu, vlastní góly na Dukle i kocovina Karviné po finále poháru

Ostravští fanoušci zaplnili více než polovinu zhruba osmitisícové kapacity...

Je hotovo. Tedy minimálně co se týče nadstavby fotbalové ligy. Následovat bude ještě baráž, v níž se nakonec představí také ostravský Baník, jenž v přímém souboji poslal o soutěž níž Duklu. Ta mu...

25. května 2026  9:19

Tropický 24. květen: rekordy padly na téměř dvou třetinách stanic

Logo portálu iDNES.cz

Česko dnes znovu zasáhlo tropické počasí, když na desítkách míst teploty překročily 30 °C a na téměř dvou třetinách dlouhodobě měřících stanic padly rekordy pro 24. květen, přičemž nejtepleji bylo v...

24. května 2026  17:38,  aktualizováno  18:10

Čapí akce Kulový blesk. Čtyři osiřelá mláďata mají po týdnu adoptivní rodiče

Snímek zachycuje podstrčení čápat do hnízda v Chotěšově. (24. května 2026)

Jen šest dnů zůstala v lidské péči třítýdenní čapí mláďata, která museli o minulém víkendu sundat hasiči z hnízda ve Františkových Lázních na Chebsku. Po tragické smrti jednoho z jejich rodičů,...

24. května 2026  17:39

Slavia - Plzeň 3:0, konec ligy v plážovém tempu, mistři se rozloučili snadnou výhrou

Fotbalisté Slavie slaví zisk mistrovského titulu.

Hodně pohodová rozlučka s ligovou sezonou. Slavia v plážovém tempu porazila v prázdném Edenu naprosto odevzdanou Plzeň 3:0, když už po šesti minutách vedla o dva góly. Domácí fotbalisté převezmou...

24. května 2026  13:04,  aktualizováno  15:49

Samovolně rozjeté auto srazilo malé dítě. Zasahovat musel vrtulník

Ilustrační snímek

Tragická událost se stala v sobotu odpoledne v jedné z obcí na jižním Plzeňsku. Z řady zaparkovaných auto se jedno samovolně rozjelo a na místě zranilo malé dítě, které záchranáři museli do nemocnice...

24. května 2026  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Svojšínský zámek povstal z ruin. Starosta malé obce dokázal nemožné

Zámek ve Svojšíně na Tachovsku prošel opravou, která trvala několik let. Velkou...

Když v roce 2002 začal starostovat ve Svojšíně na Tachovsku, měl jediný cíl: opravit zdejší zámek. Karel Petráň se totiž v obci narodil a zámek ho od dětství fascinoval. Zároveň ho mrzelo, že se za...

24. května 2026  6:30

Na Domažlicku se topil čtyřletý chlapec. Z vody ho vytáhla jeho matka

ilustrační snímek

V pátek podvečer spadl v jedné z obcí na Domažlicku malý chlapec v předškolním věku do retenční nádrže. V bezvědomí ho vytáhla z vody jeho matka a v kritickém stavu ho pak záchranáři převezli do...

23. května 2026  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.