Seniorům odpadne povinnost cestovat veřejnou dopravou s Plzeňskou kartou

„Do návrhu tarifu na příští rok jsem napsal, že se vracíme k modelu, že se senior nad sedmdesát let může prokázat buď Plzeňskou kartou, pokud si ji už pořídil, ale zároveň také občanským průkazem. Mám na to pozitivní reakce členů rady a předpokládám, že se proti tomu nikdo nepostaví,“ prohlásil náměstek primátora Plzně pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09.

Značný zájem na změně dosavadního systému mají i zástupci Plzeňského kraje. Nejenom senioři z Plzně si totiž kvůli využívání integrovaného dopravního systému museli kartu pořizovat.

„Zástupci kraje by k té změně také rádi přistoupili,“ sdělil Vozobule. Uvedl, že zrušení povinnosti mít Plzeňskou kartu by se v tomto případě týkalo desítek tisíc lidí.

Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ze STAN prohlásil, že povinnost používat Plzeňskou kartu u seniorů nad 70 let vytváří problém i pro obyvatele žijící mimo krajskou metropoli.

„Změna by pomohla i mimoplzeňským seniorům. I jim by se tím zjednodušilo cestování. I když mnozí Plzeňskou kartu mají, odpadla by jim povinnost si ji obnovovat a ulevilo by se lidem, kteří by si ji museli pořizovat,“ konstatoval.

Sporné pravidlo prosadilo vedení města v roce 2015 a platí od začátku roku 2016. Před tím sedmdesátníkům stačilo v případě kontroly prokázat nárok na bezplatnou dopravu občanským průkazem.

Senioři musí mít Plzeňsku kartu od roku 2016

Zástupci opozice v roce 2015 snahu radnice zavést nové pravidlo označili za neopodstatněné šikanování seniorů. Proti byli i někteří zastupitelé koalice. Bývalý senátor koaliční ČSSD Jiří Bis poukazoval, že například v Praze seniorům stačí občanský průkaz a víc není zapotřebí.

Protesty nezabraly. Vedení města přitom nedokázalo předložit přesvědčivé argumenty, proč povinnost zavádí a radnice nařízení prosadila.

Mnoho seniorů tak město donutilo absolvovat administrativní proceduru v režii dopravních podniků. Dnes ovšem proti zrušení kontroverzního předpisu zřejmě ve vedení Plzně nikdo protestovat nebude.

V minulosti o navázání bezplatné dopravy pro seniory nad 70 let na Plzeňskou kartu měli zájem lidé z vedení města i dopravního podniku Plzně. Bývalý primátor Martin Zrzavecký z ČSSD v roce 2015 argumentoval: „Hlavní důvod je, že přes vydané karty budeme mít evidenci cestujících, kteří využívají slevy.“

Tvrdil, že podle statistik, které radnice má, už většina cestujících nad 70 let kartu stejně vlastní a těch, kteří budou nuceni si ji opatřit, nebude příliš. Později ale Zrzavecký přiznal, že přehled o využívání slev tímto způsobem nevznikne, ale tvrdil, že karta bude pro seniory výhodná například pro získávání slev.

Karta jako marketingový nástroj

„My kartu do jisté míry vnímáme jako marketingový nástroj,“ uvedl. Jenomže ani atraktivní generátor slev se z Plzeňské karty nestal.

Michal Vozobule připomenul, že pro mnohé seniory pořízení karty, případně obnovování její platnosti, představovalo nepříjemnou bariéru, která se s věkem zvětšovala. K evidenci počtu seniorů cestujících zadarmo podle náměstka karta nutná není. „S odborníky, kteří mají na starost veřejnou dopravu, jsme se shodli, že jsme schopni si potřebná data týkající se seniorů zajistit,“ konstatoval.

Předseda představenstva dopravních podniků Plzně, náměstek primátora Plzně Roman Zarzycký z ANO povinnost mít Plzeňskou kartu u seniorů na 70 let hájit nehodlá. „Když jsem byl v opozici, nechápal jsem, proč tu povinnost vedení města prosadilo. Měl jsem pocit, že naprosto stačí, když senioři nárok na bezplatnou dopravu doloží občanským průkazem,“ prohlásil.

Ujistil, že návrh na odbourání dosavadního nařízení podpoří. „Jako zástupce dopravních podniků s tím nemám problém,“ řekl.