Uklidil ho jako pytel brambor, chválí lidé řidiče za vyhození opilců z autobusu

Autor:
  14:08
Plzeňské městské dopravní podniky se zastaly svého řidiče, který vyhodil z autobusu dvojici cestujících a sprostě jí nadával. Dva muži byli opilí, ve voze se chovali agresivně a odmítali i přes několik výzev z autobusu vystoupit. Jednání šoféra zachytila náhodná svědkyně, která video zveřejnila na sociální síti.

„Tak a konec, řidič se nasr....“ Tak okomentovala své video náhodná svědkyně, která ho natočila a následně zveřejnila na sociální síti TikTok.

Na videu je vidět, jak řidič autobusu přichází k ležícímu muži a sprostě mu nadává. „Ty zm...e vožralej, vole.“ Pak mu zvedne nohy, které má ještě uvnitř vozu, a vyhazuje mu věci.

Opilec na něj křičí „Hej, vole...“, ale další slova už mu nejsou rozumět a přitom na řidiče ukazuje vztyčený prostředníček. Pak se dveře zavřou. Jenže muž se k nim sesune. Jeho opilý kamarád na řidiče začne křičet „Hej, pojď sem, vole“, a začne do autobusu kopat.

Řidič proto znovu vyjde ven a opět muži nadává. „Co děláš, vole? Co děláš? Zm.. jeden, vole,“ a následně s autobusem odjede.

Se mnou nepojedeš, okřikla autobusačka problémového pasažéra. Ten ji zbil

Incident se odehrál minulou středu na autobusové lince číslo 29. Opilci nastoupili do vozu na zastávce Čermákova na Borech. Svezli se několik kilometrů až na Slovany, než řidiči došla trpělivost.

Podle mluvčího Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Reného Vávry dotyční muži seděli v zadní části vozu. Řidič už během jízdy zaznamenal jejich nevhodné chování, byli hluční a po autobusu hodili skleněnou lahev.

„Řidič vyhodnotil situaci jako potenciálně nebezpečnou pro ostatní cestující i náš majetek. Nejprve cestující vyzval, aby autobus opustili dobrovolně. Jelikož výzvu nerespektovali a v nevhodném chování pokračovali, rozhodl se je v zastávce Poliklinika Slovany z vozu vykázat,“ popsal Vávro.

Za jeho počínání lidé šoférovi na internetu tleskají: „Je jedno, kdo to je, když jsou magoři a hlásají bez rozumu... Pěkně ho uklidil, jako pytel brambor... On řídí autobus, on má zodpovědnost a umí si udělat pořádek... Podle mého se zachoval správně. ... Víc takových řidičů... Super práce.“

Po rozepři v autobusu agresor zbil cestujícího, ten stihl násilníka vyfotit

Svého řidiče se zastaly i PMDP. „Klademe především důraz na bezpečnost cestujících a našich zaměstnanců. V obdobných situacích doporučujeme řidičům nejprve vyzvat problémové osoby k opuštění vozu a v případě neuposlechnutí kontaktovat městskou policii s žádostí o zajištění pořádku ve voze, zejména s ohledem na vlastní bezpečnost. V tomto případě řidič vyhodnotil situaci jako zvládnutelnou a jednal především s cílem zajistit bezpečnost ostatních cestujících,“ reagoval mluvčí René Vávro na video.

Dodal, že řidič následně o incidentu informoval provozní dispečink, sepsal služební záznam a situaci poté projednal s nadřízeným. „Na základě dostupných informací nebylo shledáno porušení interních předpisů,“ uzavřel Vávro.

Poslední slovo bude mít ještě policie, která videozáznam kolující na sociálních sítích zaznamenala a zabývá se jím z úřední povinnosti. „Kolegové z Městského ředitelství policie Plzeň budou nyní zjišťovat veškeré okolnosti tohoto případu,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.

