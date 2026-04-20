Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Jitka Kubíková Šrámková
  13:09
Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské městské dopravní podniky. Pokud by ceny nafty zůstaly do konce roku stejné jako jsou nyní, náklady na pohonné hmoty by se u dopraváků zvedly o 15 procent. Prodražuje se i provoz krajských linkových autobusů.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jitka Dolanská, MAFRA

Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro vypočetl, že pokud by současné ceny nafty vydržely do konce roku, znamenalo by to zvýšení nákladů o desítky milionů korun.

Provoz krajských linkových autobusů zajišťuje firma Arriva. Na otázku, jestli bude Plzeňský kraj firmě nějakým způsobem kompenzovat dražší provoz autobusů, mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová odpověděla, že pokud by situace s vyššími cenami nafty přetrvávala delší dobu, je pravděpodobné, že kraj situaci bude řešit mimořádnou zálohovou platbou.

„Finanční model s touto situací počítá. Případné ztráty způsobené zdražením nafty budou dopravci kompenzovány v ročním vyúčtování. Dopravce tedy ztráty mít nebude,“ uvedla Mertlová. Dodala, že v tuto chvíli kraj k žádné mimořádné zálohové platbě zatím nepřistupuje.

Ceny paliv v Česku vystřelily vzhůru, nafta zdražila o více než dvě koruny

Miroslav Vlček, majitel Café Restaurantu v Plzni na Lochotíně, uvedl, že CNG neboli stlačený zemní plyn zdražil jen o korunu na litr. „Teď stojí 39 korun, což je miniaturní zdražení, takže se to dá přežít,“ říká podnikatel, který hned jak před lety začal rozvážet pizzu, přestavěl auta na plyn. „I když teď koupíme nové auto, hned ho na plyn předěláváme,“ nastiňuje Vlček. „Měli jsme štěstí, že jsme vsadili na plyn, za to jsem rád, ale rozhodně nejsem rád, že někomu jinému se zvýšily náklady,“ poznamenal.

Václav Červený z firmy STROGAS Lužany, která se orientuje i na přestavby aut na plyn, uvedl, že přestavba se vyplatí lidem, kteří jezdí hodně. Hranicí je podle Červeného 15 tisíc kilometrů za rok. Od tohoto množství ujetých kilometrů se přestavba vyplatí, protože se vložené peníze třeba za dva roky vrátí.

Mezi zákazníky má proto třeba lidi, kteří dojíždějí za prací do Německa a ujedou hodně kilometrů. Ve srovnání s benzinovým autem činí úspora korunu až 1,2 Kč na kilometr,“ uvedl Červený, v jehož dílně, kde pracuje se synem, ročně převedou na plyn kolem třiceti aut. U standardního auta přijde přestavba na 25 až 26 tisíc korun.

Benzin za 43,15, nafta pod padesát. Ministerstvo poprvé uvedlo stropové ceny

Že by se mu ale od počátku ropné krize na Blízkém východě nějak výrazně zvedla poptávka po přestavbách, zatím nepotvrdil. „Je to krátká doba,“ poznamenal.

Ještě více, než kdyby přestavěl auto na plyn, šetří podle svých slov David Čížek z Plzně, který dojíždí do práce do Německa a do Švýcarska. Ten si loni v srpnu koupil auto s elektrickým pohonem Tesla 3, model Long Range, který byl dva roky starý a měl najeto přes 90 tisíc kilometrů.

Hlavní motivací při koupi bylo, aby šetřil náklady na pohonné hmoty. Od té doby ujel 41 tisíc kilometrů a zatím ani jednou nelitoval, že vsadil na elektrické auto. Když totiž srovná náklady na provoz svého původního auta se spalovacím motorem, je nyní na 40 procentech.

„Je to i z toho důvodu, že s dieselem jsem musel třikrát ročně do servisu na výměnu oleje. K tomu se musí připočítat minimálně jednou až dvakrát za rok podle kilometrů výměna oleje v automatické převodovce,“ vypráví. Za dva roky, co auto měl, zaplatil i nové rozvody či tlumiče a další věci. Většina z toho u elektroauta odpadá.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.