Jednalo se o jednu z akcí projektu Industry Open, který zájemcům za úplatu či zdarma představuje technické památky, industriální zajímavosti i firmy v Plzni a Plzeňském kraji.

Během akce, jejíž hlavní prohlídkovou částí byla měnírna PMDP, mohli návštěvníci v kabelovně měnírny při zmlknutí slyšet, jak kabely tlustými jako ruka umístěnými pod Wilsonovým mostem proudí elektrická energie.

Zhruba desítka lidí viděla v místě sousedícím se zákaznickým centrem PMDP i část malé vodní elektrárny, které je na stejném místě, i když už v jiném provedení, od roku 1922, kdy vyráběla energii pro plzeňské tramvaje.

„Když se podíváte pod jez, jsou tam dva ostrovy, to je doba, kdy elektrárna kvůli nedostatku vody stojí, když je v řece jeden ostrov, může jet,“ popsal Petr Vracovský, vedoucí střediska měníren PMDP, kterých je jedenáct a slouží k napájení trolejbusových a tramvajových tratí.

„Měnírna se nám stará o to, aby převáděla střídavý proud na stejnosměrný, výsledkem je stejnosměrný proud s napětím 600 voltů,“ vyprávěl Vracovský.

„Občas nám někdo volá, že chce vyměnit peníze, volební lístky, ale my měníme jen elektriku,“ vtipkoval šéf měníren.

Lidé viděli nový systém dálkového ovládání, který funguje od dubna. Na velké obrazovce se rozprostíraly všechny tratě s elektrickým pohonem, tedy trolejbusové a tramvajové. „Plné čáry jsou trolejbusové linky a dvojité čáry jsou tramvajové,“ informoval Vracovský.

Nejhorší jsou podle něj chvíle, kdy se něco porouchá. „Pak jsou pracovníci pod extrémním tlakem. Když například vypadne měnírna, lidé tam nejsou, protože jedeme na automatický provoz, musí tam tedy pracovník dojet, je tam tma, musí si zapnout nouzové osvětlení a musí hledat chybu. Pracuje v atmosféře, kdy na nás okolí tlačí, všichni volají, kdy to bude spravené, volá dispečer, volá ředitel,“ popsal Vracovský.

Hlavní je podle něj trénovat pracovníky v disciplíně co nejrychleji nastartovat měnírnu takzvaně ze tmy, kdy po příjezdu musí ve tmě vědět, kam sáhnout. „Pracovník je tam sám a musí to zvládnout. Ještě větší tlak je ve dne, protože když vypadne tato měnírna, které říkáme Hydro a která je největší ve střední Evropě, nejede centrum města, to znamená, že neprojede nic, protože všechny linky jedou přes centrum. Nervozita je tedy veliká a chyba se pak udělá snadno,“ vypráví Vracovský na adresu měnírny Hydro, která je z roku 2012.

Kluk po vyučení musí být pod dohledem čtyři roky

Jeho velkým problémem je prý nedostatek lidí. „V údržbě mám mít 11 lidí, ale mám šest lidí s kvalifikací a tři bez kvalifikace. Když totiž nastoupí elektrikář, který má za sebou 20 let praxe a má všechna oprávnění, musí rok pracovat pod dohledem. Když přijde kluk po vyučení, pod dohledem musí dělat čtyři roky. Je to potřeba, protože chybu tu uděláte jen jednou a pak jste mrtvý,“ dověděli se návštěvníci od Vracovského.

Měli také uhodnout, na co je žlutočerný hák podobný zvětšenině vycházkové hole. Byl k vytažení lidí, které zasáhne elektrický proud.

Jedna rána bleskem za 6,5 milionu

Nebezpečnou situaci prý měnírna Hydro zažila v roce 2016, kdy do nedalekého Wilsonova mostu uhodil blesk a měnírna začala kvůli tomu hořet a během chvíle shořel celý řídicí systém. Pracovníci vše během chvilky s nasazením života sami uhasili, ale měnírna byla v mžiku bez ovládání. „Ale za 40 minut jsme obnovili ve městě plnohodnotný provoz. Technologie je totiž poměrně robustní a běží částečně s ručním ovládáním i bez řídicího systému,“ popsal.

Řídicí systém se prý podařilo za půl roku opravit, ale jedna rána bleskem stála 6,5 milionu korun.

Z exkurze odcházel spokojený Plzeňan Jaroslav Stuna. „Jsem z branže a příjemně mě překvapilo, na jak vysoké úrovni je řídicí systém,“ uvedl. I s manželkou, která je také technicky zaměřená, se přišli podívat i na vodní elektrárnu PMDP.

„Už tehdy, v roce 1922, jsme byli moderní, protože elektrárna byla součástí stavby a moderní jsme i dnes. Pracoval jsme na čtyřech kontinentech, mohu srovnávat a jsem na Plzeň a speciálně na dopravní podnik hrdý. Hromadná doprava v Plzni je totiž jedna z nejlepších v republice,“ uvedl s tím, že Plzeň byla a je moderní díky Škodovce. Stuna, který je majitel plzeňské firmy MCAT Automation, prý sám MHD dost často při cestě do firmy rád využívá.