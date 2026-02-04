Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Martin Polívka
  9:34
Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v experimentálním pivovaru Proud sládkové z Gambrinusu, Velkopopovického Kozla a nošovického Radegastu.

Sládci předvedli i proces vaření piva, jak se s ním budou moci seznámit i návštěvníci Noci pivovarů.

Sládci vymysleli receptury, které se vážou k jejich domovskému pivovaru, ale zároveň se vymykají jeho běžné produkci. Sládková plzeňského Gambrinusu Eva Sýkorová zvolila polotmavé pivo, které pivovar začal poprvé vařit před stoletím.

Sládci pivovaru Gambrinus, Velkopopovického Kozla a nošovického Radegastu ze skupiny Plzeňského Prazdroje uvařili v experimentálním pivovaru Elektrárna v Plzni tři várky speciálů pro Noc pivovarů. (4. února 2026)
Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)
Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)
Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)
Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)
13 fotografií

„Polotmavý Gambrinus byl vždycky velmi oblíbený. Pro Noc pivovarů chystáme spodně kvašený polotmavý ležák vařený na dva rmuty s přispěním specifických vlastností světlých a karamelových sladů a žateckého chmele. Pivo bude mít výrazné karamelové a lehce pražené tóny. Zaujme vyváženou hořkostí s jemným dozníváním bylinného aroma chmelové odrůdy Sládek,“ popsala Sýkorová.

Noc pivovarů

Zapojené pivovary se otevřou veřejnosti a nabídnou exkluzivní prohlídky míst, kde se pivo vaří, setkání se sládky, degustace nebo školy čepování.

První ročník se uskutečnil v roce 2025 a jen v Plzeňském kraji. Letos se akce uskuteční 24. dubna a zapojí se do ní tři kraje – Plzeňský, Středočeský a Moravskoslezský

Zatím se do letošního ročníku zaregistrovalo téměř 30 pivovarů.

Asi nejtradičnější speciál připravil sládek z Kozla Milan Bittner, který nabídne čtrnáctistupňové tmavé pivo. Odpovídá tomu, že vnímá Velké Popovice jako moderní pivovar s historickým základem. „Tradiční recepturu jsme inovovali přidáním žitného sladu a praženého ječmene s moderními odrůdami chmele,“ říká.

Radegast chystá dvanáctistupňový ležák s plnou hořkou chutí, která je pro značku charakteristická. „Kořením piva je chmel. Tentokrát jsem pro koření vyrazila za hranice a pro aroma naší dvanáctky jsem využila speciální americké chmely. Konkrétně El Dorado přispěje tropickým aroma s trochou sladkosti, odrůda Centennial přinese dřevité a kořenité tóny a Citra dodá ovocné prvky. Pro vaření jsem ale použila osvědčený Žatecký poloraný Červeňák a novou českou odrůdu Uran,“ přiblížila pivovarnickou alchymii sládková Radegastu Jana Tovaryšová.

Speciály čeká kvašení a zrání, stáčet se budou až koncem března do sudů i plechovek. Lidé je budou moci ochutnat v pátek 24. dubna během Noci pivovarů v domovských pivovarech a čtyřiceti vybraných hospodách.

Podle emeritního sládka Plzeňského Prazdroje Václava Berky je Noc pivovarů oslavou pivovarnictví, tradice a krásy řemesla sládků. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z historie a zároveň poznat pestrost různých pivních stylů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Meteorologové upravili výstrahu před sněžením. Záchranáři řešili desítky nehod

U obce Třebnice na Domažlicku havarovala 4 osobní auta. Jedno z nich skončilo...

Sněhové přeháňky a teploty kolem nuly komplikovali dopravu po Česku. Ve Středočeském kraji některé spoje MHD nevyjely, jiné nabírají zpoždění. Ze Slezska, konkrétně okolí Bruntálska, hlásili řidiči...

Byl to pokus o pojistný podvod, řekl soud v kauze bouraného bentley Limberského

Po nehodě vozidla značky Bentley Continental se škoda vyšplhala na půl milionu...

Řidič bentley a řidička protijedoucího mercedesu se jako spolupachatelé dopustili v březnu 2019 pokusu o pojistný podvod. K takovému závěru dospěl před několika dny domažlický samosoudce. Oba...

OBRAZEM: Nevšední podívaná v Sušici. Koryto řeky Otavy zaplnily ledové kry

Koryto Otavy v Sušici je plné rozlámaných ledových ker. Ledová podívaná je...

Koryto řeky Otavy v Sušici na Klatovsku zaplnily ledové kry. Síla vodního živlu některé kusy vyplavila až na břeh k cyklostezce. Nejvíce je jich u ostrova Santos. Hasiči situaci pravidelně...

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem, a ne jenom dopravním uzlem s parkovištěm a billboardy. Úpravy by mohly začít už v březnu. Za...

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:34

Na D5 havarovalo kvůli počasí několik aut, provoz směr Praha funguje

Aktualizujeme
Na dálnici D5 u Heřmanovi Huti na Plzeňsku narazil ve středu večer ujíždějící...

Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři dopravní nehody. Mezi exity 107 Ostrov a 100 Heřmanova Huť byla dálnice necelé dvě hodiny zavřená. Nyní...

3. února 2026  19:47,  aktualizováno  22:05

ODS a TOP 09 chce odvolat předsedu kontrolního výboru Špotáka kvůli lázním

Začalo bourání zadního traktu Městských lázní v Plzni v rámci rekonstrukce...

Odvolání předsedy kontrolního výboru zastupitelstva Plzeňského kraje, bývalého hejtmana Rudolfa Špotáka (dříve Piráti, nyní bezpartijní), požadují zástupci ODS a TOP 09, kteří jsou v opozici. Jako...

3. února 2026  16:33

Jeden ze symbolů plzeňské éry ukončil kariéru. Hejda bude nově hledat posily

Plzeňský kapitán Lukáš Hejda na tiskové konferenci

Do června, kdy mu měla vypršet profesionální smlouva, mohl hrát třetí ligu za béčko. Lukáš Hejda, jeden ze symbolů úspěšné novodobé éry Viktorie Plzeň, vrcholnou kariéru ukončil hned. V klubu však...

3. února 2026  16:25

Řidič kamionu zkolaboval za jízdy. Poškodil zeď a lampu, zastavil až o dům

Kamion najel ve Stodě na Plzeňsku do domu. Řidiče se zřejmě během jízdy udělalo...

Nehodu kamionu na Plzeňsku vyšetřují od úterního rána dopravní policisté. Osmačtyřicetiletý šofér vyjel ve Stodě ze silnice, poškodil kamennou zeď, sloup veřejného osvětlení a zastavil se až o dům....

3. února 2026  15:46

Labutě z Vltavy prodává chovatel z jihu Čech do zahraničí, tvrdí zvířecí záchranář

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť.

Muž, který před několika dny chytil a odvezl z Vltavy v Praze labutě, je podle zvířecích záchranářů známý chovatel, veterinář a obchodník s ptactvem z jižních Čech. Toho už při nelegálním odchytu...

3. února 2026  14:52

Falešná viagra. Celníci zabavili v tržnici na Tachovsku stovky tablet

Celníci zabavili na Tachovsku platíčka s přípravky na posílení mužské sexuální...

Celníci při kontrole jedné z tržnic na Tachovsku zajistili plata s tabletami, které mají údajně zvyšovat mužskou sexuální výkonnost. Přípravky však nejsou v Česku registrované. Zatímco klasické a...

3. února 2026  9:37

Útočník Francouz o nevyřízených účtech i olympiádě: Příklad Nagana dává naději

Pavel Francouz v dresu Ústí jako útočník.

V retro zápase v útoku. Během olympiády fanouškem. Život po životě si hokejový brankář Pavel Francouz vychutnává z jiné perspektivy, než býval zvyklý. O českou reprezentaci se v Miláně na turnaji snů...

3. února 2026

Řidička autobusu vyjela ze silnice a přerazila strom, dub jí spadl na střechu

U obce Zahrádka nedaleko Všerub na Plzeňsku havaroval autobus. (3. února 2026)

Všechny složky záchranného systému zasahovaly v úterý ráno u nehody autobusu na Plzeňsku. Řidička v zatáčce vyjela ze silnice a narazila do stromu, který se zlomil a spadl na autobus. Zraněnou ženu...

3. února 2026  8:48

Plzeň otočila poslední zápas před OH, Spartu srazila nedisciplinovanost

Adam Měchura z Plzně skóruje v utkání se Spartou.

Hokejové extralize začíná olympijská přestávka, poslední duel odehrála Plzeň na domácím ledě proti Spartě v rámci dohrávky 36. kola. Z výhry 4:1 se radovali Západočeši, kteří duel otočili a o skóre...

2. února 2026  17:15,  aktualizováno  20:13

Nezabrzděný autobus ujel řidiči přímo do křižovatky, poškodil značku i zábradlí

Řidič nezabrzdil autobus a ten se mu rozjel. přejel do protisměru a skončil...

Policisté a hasiči v pondělí dopoledne vyjížděli do Domažlic k nehodě autobusu. Řidič ho zapomněl zabrzdit a když vystoupil, autobus začal samovolně couvat. Vůz srazil dopravní značku a poškodil...

2. února 2026  15:40

Neziskovku po krádeži milionů zachránili sami lidé svými dary, vypráví ředitelka

Premium
Ředitelka obecně prospěšné společnosti Tady a Teď Michaela Stehlíková. (13....

Neziskovou organizaci Tady a teď, která pomáhá chudým lidem, založila Michaela Stehlíková před více než dvaceti lety a donedávna hrozilo, že se se „svým dítětem“ bude muset navždy rozloučit....

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.