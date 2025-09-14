Bednáři mají nového člena, od mistra dostal symbolický pohlavek

Bednáři Plzeňského Prazdroje, kteří jsou v Česku zřejmě poslední bednářskou partou pracující přímo v pivovaru, mezi sebe slavnostně přijali nového člena. Sedmatřicetiletý Jan Fencl byl po třech letech v učení a složení tradiční zkoušky oficiálně pasován na bednáře.
Jan Fencl (vlevo) se stal novým bednářem v Plzeňském Prazdroji. Kromě výučního listu získal i vandrovní knížku. (9. září 2025) | foto: Plzeňský Prazdroj

Jeho jmenování proběhlo při tradičním podzimním smolení velkých ležáckých sudů, v nichž zraje ležák Pilsner Urquell stejně jako před téměř 183 lety.

Vyučený truhlář Jan Fencl nastoupil k prazdrojským bednářům v roce 2022. Podle zvyku pak strávil tři roky v učení v tzv. roli tovaryše.

V úterý získal výuční list a se slovy Dej Bůh štěstí a symbolickým pohlavkem od mistra byl pasován na právoplatného bednáře zdejší osmičlenné řemeslné party. Ještě před tím však musel složit mistrovskou zkoušku – samostatně vyrobit dřevěný soudek, naplnit ho pivem a podle tradice ho představit vedoucímu bednářské party.

„Jde o starý zvyk, který nejlépe ukáže, jestli tovaryš ovládá všechna specifika zpracování dubového dřeva a výroby sudu. Pokud jeho soudek těsní a neteče, je správně vyrobený a tovaryš uspěl,“ říká mistr plzeňských bednářů Karel Hofman, který nového člena osobně pasoval.

„Bednářství odjakživa patřilo mezi nejdůležitější pivovarská řemesla a i dnes jsou bednáři zásadní součástí našeho pivovaru. Díky nim máme v našich historických sklepích dubové ležácké sudy, v nichž necháváme zrát pivo Pilsner Urquell tak, jako tomu bylo v době založení pivovaru. Můžeme tak porovnávat plzeňské pivo uvařené tradičním, roky ověřeným technologickým postupem a hlídat jeho neměnnou chuť i v nejmodernějších nerezových tancích,“ vysvětluje emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

Podle historického zvyku obdržel Jan Fencl vandrovní knížku. Dostávali ji bednáři v 19. století a byl to nejen výuční list, ale uváděla také osobní údaje včetně výšky nebo barvy očí a reference od mistra.

Prazdroj má aktuálně ve svých historických sklepích více než sto ležáckých dřevěných sudů. Na jaře a na podzim bednáři část z nich vyvalí ze sklepa a nově vysmolí. Letos na podzim takto ošetří 23 sudů, z nichž každý má objem necelých 40 hektolitrů.

„Smolení je tradiční postup údržby dřevěných sudů a jde v podstatě o dezinfekci sudu před jeho opětovným naplněním pivem. Prázdný velký ležácký sud váží kolem 900 kilo, a proto práce vyžaduje přítomnost všech osmi členů party,“ vysvětluje Karel Hofman.

