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Do Prazdroje míří obří nádoby na máčení ječmene, ušetří tisíce kubíků vody

Martin Polívka
  11:36
Za hluboké tmy a dočasnou dírou v plotu začala specializovaná firma do Plzeňského Prazdroje navážet obří nádoby na máčení ječmene, takzvané náduvníky. Odstartovala tak investice do sladovny největšího českého pivovaru za téměř čtvrt miliardy. Přinese zvýšení kapacity máčírny a výrazné úspory vody.

Srdcem nové máčírny se stane osm kónických nerezových náduvníků, které mají v průměru 5,7 metru a každý pojme 62,5 tuny suchého ječmenného zrna. Prazdroj v nich nainstaluje moderní pračku zrn, která oproti stávající technologii dokáže uspořit asi 500 litrů vody na každou tunu zpracovávaného ječmene.

„Jde o šnekové zařízení, v němž protisměrně proudí voda a ječmen, který se tím důkladně vyčistí a zbaví všech látek zpomalujících klíčení. Tento šnek dokáže nahradit takzvané první máčení ječmene, které v pivovaru dosud používáme, což výrazně sníží spotřebu vody,“ vysvětluje vedoucí plzeňské sladovny Michal Šneberger.

Do Plzeňského Prazdroje naváží specializovaná firma obří tzv. náduvníky, nádoby, které slouží k namáčení a praní ječmene před jeho dalším zpracováním na slad. (4. srpna 2026)
Do Plzeňského Prazdroje naváží specializovaná firma obří tzv. náduvníky, nádoby, které slouží k namáčení a praní ječmene před jeho dalším zpracováním na slad. (4. srpna 2026)
Do Plzeňského Prazdroje naváží specializovaná firma obří tzv. náduvníky, nádoby, které slouží k namáčení a praní ječmene před jeho dalším zpracováním na slad. (4. srpna 2026)
Do Plzeňského Prazdroje naváží specializovaná firma obří tzv. náduvníky, nádoby, které slouží k namáčení a praní ječmene před jeho dalším zpracováním na slad. (4. srpna 2026)
Do Plzeňského Prazdroje naváží specializovaná firma obří tzv. náduvníky, nádoby, které slouží k namáčení a praní ječmene před jeho dalším zpracováním na slad. (4. srpna 2026)
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Při loňské produkci plzeňské sladovny 87 000 tun sladu by využití nové pračky znamenalo úsporu zhruba 43 500 kubíků vody. „To je množství, které by naplnilo přes 17 olympijských plaveckých bazénů a obyvatelům nedalekých Rokycan by vystačilo přibližně na měsíc,“ upozornil Šneberger.

Náduvníky projektuje a vyrábí olomoucká rodinná strojírenská firma Project Malt. Přeprava představuje náročný logistický úkol. Aby náklad prošel pod mosty, přepravují se nádoby přepůlené, a i tak je výška 4,7 metru. Teprve v Plzni se budou finálně svařovat. Kvůli extrémní šířce nákladu nelze kolonu na její trase předjet. Do konce října do pivovaru přijede 16 naložených kamionů.

„Samotný nerezový náduvník váží v celku 15 tun a podpěrné konstrukce dalších zhruba osm tun. Vzhledem k velikosti máčecích nádob je proto převážíme po částech na speciálních přepravních rámech ve spolupráci se společností APB, která se specializuje na přepravu nadměrných nákladů,“ popisuje Jiří Vacek, jednatel firmy Projekt Malt.

Každý transport má do detailu naplánovanou cestu. „Je totiž tak velký, že jej po celou dobu přepravy doprovází policie a umožňuje mu například průjezd i v protisměru v místech, kde by transport jinak neprojel. Doprovod konvoje během cesty také dočasně odstraňuje dopravní značky třeba na ostrůvcích přechodů nebo v okolí kruhových objezdů, které svým umístěním průjezdu konvoje brání,“ líčí Malt.

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Nové náduvníky budou oproti stávající technologii uzavřené a díky vestavěným mycím hlavicím se nebudou čistit ručně, což přispěje i ke zvýšení bezpečnosti práce. „S instalaci náduvníků začneme letos na podzim a v září příštího roku již uvedeme novou máčírnu do provozu. Její kapacita bude zhruba o 15 procent vyšší než v současnosti, což představuje první krok k budoucí modernizaci celé sladovny v plzeňském pivovaru,“ doplňuje Michal Šneberger.

Současná sladovna v areálu plzeňského pivovaru je v provozu od roku 1988. Nahradila čtyři starší sladovnické provozy, které postupně fungovaly už od roku 1842. Novou máčírnu Prazdroj vybuduje hned vedle stávající sladovny v nové budově.

„Po dokončení nové máčírny chceme postupně modernizovat i celou budovu současné sladovny. Dalším krokem by mělo být pořízení moderního dvoulískového tandemového kruhového hvozdu, na němž se suší naklíčený ječmen,“ upřesňuje Michal Šneberger.

Vlastní sladovny pokryjí veškerou produkci

Máčení ječmene představuje první důležitou fázi výroby sladu. V průběhu ní se zrno v náduvnících zalévá vodou s cílem zvýšit jeho vlhkost z původních zhruba 15 procent až na 44, což je nezbytné pro nastartování enzymatických reakcí a následného klíčení ječmene.

Druhou fázi představuje samotné klíčení a konečně ve třetí etapě se při hvozdění předem namočený a naklíčený ječmen suší na výsledný slad.

Plzeňský Prazdroj má jako jeden z mála pivovarů v Česku vlastní sladovny v plzeňském pivovaru i v pivovaru Radegast a jako vůbec jediný dokáže sladem pokrýt celou svoji produkci piva. Ostatní pivovary musí minimálně část sladu nakupovat z průmyslových sladoven. „To nám umožňuje udržet si dokonalou kontrolu nad kvalitou našeho piva od naprostého začátku. Dokážeme připravit slad přesně tak, jak to vyžaduje příslušný styl piva, které chceme uvařit,“ popisuje Michal Šneberger.

Sladovny Prazdroje v Plzni a Nošovicích vyprodukují zhruba 90 % veškerého sladu, který se vyrobí přímo v některém z tuzemských pivovarů. Na celkové výrobě sladu v Česku, která zahrnuje i průmyslové sladovny, se Prazdroj podílí zhruba čtvrtinou. V roce 2025 přitom Prazdroj v Česku vyrobil celkově 124 tisíc tun sladu, což představuje historicky nejvyšší produkci této klíčové pivní suroviny.

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