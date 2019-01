Záchranka má nová auta, je v nich větší komfort pro pacienty i lékaře

Záchranka vozidla vysoutěžila za cenu 2,25 milionu korun za vůz. Zřizovatel záchranky - krajský úřad platil jen pět vozů, jeden byl totiž pořízen z fondu zábrany škod, který je zřízený státem a určitým procentem do něj musí přispívat pojišťovny.

Dále pak záchranka nově má jeden vůz Škoda Kodiaq, a to za 1,25 milionu. Kraj jej platil také jen zčásti, protože město Plzeň přispělo půl milionem. Dohromady tedy kraj investoval 12 milionů korun. Do výběrového řízení na dodávku vozů se přihlásila jedna firma. „Ty samé požadavky přitom splňuje Mercedes Sprinter, přesto se do soutěže přihlásil jen jeden subjekt,“ uvedl vedoucí autoprovozu záchranky David Jarolím.

Připomněl, že krajská záchranka má ve vozovém parku Volkswageny Transportery, Crafter je charakteristický větší velikostí než Transporter. „Pro nás je důležité, že v ambulantním prostoru je víc místa, takže je to komfortnější pro pacienty i pro lékaře a záchranáře,“ uvedl Jarolím. Dodal, že vůz má nejen čelní airbagy, jak je tomu v kabině Transporteru, ale nově jsou zde i hlavové a boční airbagy. „K nehodě může dojít, proto je třeba, aby posádka byla co nejvíce chráněná,“ sdělil Jarolím.



Poprvé mají auta záchranky hlavní světlomety v led technologii. „Díky tomu má řidič daleko větší rozhled ve tmě, protože světlo je daleko výkonnější a lépe osvětluje prostor před vozidlem, což je další faktor přispívající k větší bezpečnosti,“ dodal Jarolím. Ředitel záchranky Pavel Hrdlička připomněl, že nejmodernější odsávačky sekretů do aut pořídil sponzor.



Na představení auta se do obchodního centra Olympia v Plzni přišel podívat i Martin Kareš. „Moderní auta mě zajímají, proto jsem se zastavil. Do dnešního hustého a složitého provozu jsou ta nejmodernější auta potřeba,“ uvedl s tím, že v městském provozu se hodí automatická DSG převodovka, kterou má Škoda Kodiaq a která je pro řidiče pohodlnější.