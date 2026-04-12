Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Jitka Kubíková Šrámková
  8:58
Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se konala v Plzni. Jedná se o akci firem působících ve stavebnictví, bankovnictví či projektování, které vystupují pod hlavičkou Iniciativa za dostupné bydlení. Konference však ukázala rozpor mezi vizemi developerů a realitou samospráv.
Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna 2024)

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Někteří účastníci hovořili o tom, že se na konferenci objevovalo už objevené, protože například v Plzni zkušenosti s tím, jak lidem zajistit byty, jsou. Vzniklo zde totiž sídliště Sylván. Objevila se i kritika, že řešení hledají ti, kteří tu nedostatek bytů způsobují, tedy velcí developeři. Hlavním článkem konference byl Dušan Kunovský, zakladatel firmy Central Group, která je jedním z největších českých rezidenčních developerů.

Organizátoři na úvod odpověděli anketou na otázku, jaké typy bydlení v regionu nejvíce chybějí. „Dostupné nájemní bydlení pro střední příjmové skupiny a startovací byty pro mladé rodiny neboli pro ty, kteří mají stabilní příjem, ale nemohou si dovolit vlastní bydlení,“ uvedl v úvodu odborník na reality Michal Vacek.

„Je třeba vytvoření praktické mašiny se vzorovými postupy, smlouvami, dokumenty, o které se budou moci jednotliví investoři opřít. Je možné využívat optimalizované typové projekty, to vše může nakopnout bytovou výstavbu v České republice. Máme podporu ministrů Karla Havlíčka, Aleny Schillerové i Zuzany Mrázové,“ uvedl Kunovský.

Poté, co Kunovský vyčíslil počty bytů, které společnost Central Group postavila a za kolik, poznamenal před fórem náměstek plzeňského hejtmana Petr Vanka z ANO, že si spočítal, že jeden byt vychází na 8,7 milionu korun. „Pokud byt koupí město, tak jaký bude muset určit nájem, aby se mu to alespoň za 30 let zaplatilo? Musíme vymyslet nějaký dotační titul, abychom to zadotovali nebo dopláceli nízkopříjmovým skupinám,“ přemýšlel nahlas Vanka.

O byty v plzeňském mrakodrapu Sisters je velký zájem, cenu určuje patro i výhled

Nakonec uvedl, že je třeba najít systém, aby se zlevnila výstavba. Pochválil typové domy, které k zajištění dostupného bydlení hlavní řečníci slibovali. „My jsme se vždycky smáli tomu, že ti socialisté, nechci říkat komunisté, stavěli sídliště, ale to bylo to samé, typové domy. Neříkám, že to byla kvalita, ale vycházelo to lacino a lidé mohli bydlet,“ sdělil.

Od roku 1970 do roku 1981 se v Česku ročně stavělo od 70 do 100 tisíc bytů ročně, a to hlavně v panelácích. V posledních letech je to od 20 do 40 tisíc bytů a jejich ceny neustále stoupají.

Dostupné bydlení není cílem developerů

Že by se mělo stavět levně, uvedl i jeden z účastníků konference Alexandr Bory, který se orientuje na stavební technologie. Právě zlevnění stavebních technologií může podle něj vést k dostupnějšímu bydlení. „Dostupné bydlení v žádném případě není cíl developerů, zde je na prvním místě zisk. Není to negativní směr, ale jejich princip podnikání. Proto dnešní konference byla úplně na hlavu postavená, když největší developer a jeden z nejbohatších Čechů Dušan Kunovský mluví o dostupnosti bydlení. To je paradox, jako když kozel chce být zahradník,“ uvedl Bory.

Poté, co na konferenci padlo, že by obce měly víc stavět byty a banka ČSOB nabízet způsoby financování včetně podpory družstevní výstavby, uvedl plzeňský zastupitel Petr Náhlík ze STAN pro iDNES.cz, že z průběhu konference má takový dojem, že se objevuje objevené. „Město Plzeň už v době sociálně-demokratických vlád po roce 2000 postavilo velké sídliště Sylván, kde základní podmínky byly, že musí zůstat po dobu 20 let nájemní. Druhou podmínkou bylo, že minimálně deset procent bytů musí být bezbariérových,“ popsal Náhlík.

Nákladem města i dotačních prostředků státu vzniklo velké nové sídliště. „Město zároveň s nájemními smlouvami uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kde nájemci bytů, kteří se vybírali v soutěži, zároveň spláceli budoucí cenu a poté, co uplynuly státem stanovené lhůty, si občané mohli byty koupit,“ dodal Náhlík. Vzniklo tak na 500 bytů.

Švihlíková: Odliv českých miliard udržuje blahobyt Západu i sociální smír v Německu

Ekonomka Ilona Švihlíková, která působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, nedávno pro podcast iDNES. cz Rozstřel uvedla, že pro dostupné bydlení by bylo potřeba odsouhlasit daň z prázdných bytů, aby se dostaly na trh, a hned by bylo bydlení dostupnější.

„Byty jsou tu držené vyloženě pro spekulativní účely. A proč se nepronajímají? Co bychom riskovali s nějakým nájemníkem, když cena bytů roste natolik sama o sobě, že nepotřebujete byt pronajímat,“ uvedla Švihlíková, která měla být poradkyní premiéra Andreje Babiše z ANO. Švihlíková v Rozstřelu uvedla, že po jejím řešení není v Česku politická poptávka a ani nová vláda to nemá v programu.

Na konferenci zaznělo i to, že v Plzni chybí dlouhodobě až sedm tisíc bytů. Z úst Kunovského či šéfa české divize výrobce cihel Wienerberger Kamila Jeřábka opakovaně zaznělo, že by se mělo víc stavět a měly by se zrychlit povolovací procesy. To ve videu na úvod konference slíbila ministryně financí Alena Schillerová.

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

Řidič riskantně předjížděl, po čelní srážce s kamionem uhořel v autě

Na silnici mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku se v pondělí časně ráno stala...

Tragicky skončila v pondělí ráno nehoda mezi Holýšovem a Stodem na Plzeňsku. Řidič osobního vozidla se při nebezpečném předjíždění čelně srazil s nákladním autem a obě vozidla začala následně hořet....

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila osmdesátiny a říká o sobě, že dokud budou role, diváci ji budou moci na jevišti vidět. „Zažila jsem tu...

Plzeň - Teplice 2:2, gól v osmé minutě nastavení nestačil, hosté srovnali i v deseti

Plzeňský Tomáš Ladra si kryje míč v souboji s hráči Teplic.

Když sedm minut před koncem plzeňský stoper Krčík panenkovským kopem proměnil penaltu, zdálo se, že Viktoria v 27. kole fotbalové ligy urputné Teplice zlomila. Nestalo se, hosté vyrovnali a nezlomila...

Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna...

Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se...

Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  8:54

V Životicích vyroste větrná elektrárna. Investor pro obec slibuje i energii zdarma

Ve větrné elektrárně ve Věžnici se uskutečnil den otevřených dveří.

V Životicích na jižním Plzeňsku se v referendu přes 77 procent voličů vyjádřilo pro výstavbu větrné elektrárny. V sobotu to řekl starosta Jiří Kočí (SNK Životice). V referendu se občané měli vyjádřit...

11. dubna 2026  17:48

Plzeň si znovu připomene americké osvobození, dorazí stoletý veterán

Stoletý americký veterán Joseph Thurmond přijede v květnu do Plzně na Slavnosti...

Plzeň plánuje navštívit stoletý americký veterán Joseph Thurmond. Město tedy opět zažije Slavnosti svobody, jednu z nejvýznamnějších evropských připomínek konce druhé světové války, s veteránskou...

11. dubna 2026  8:59

Házenkáři Dukly vyhráli první semifinále extraligy v Plzni, zářili Jonáš a Erebai

Josef Jonáš z Dukly Praha děkuje fanouškům po zápase s Novým Veselím.

Házenkáři Dukly Praha vyhráli první semifinále extraligy s Plzní v hale Západočechů 32:26. Obhájci stříbra budou mít v neděli znovu před svými diváky možnost vyrovnat, v příštím týdnu bude série...

10. dubna 2026  21:11

Sokolov chce změnit systém parkování, přibudou zóny i chytré kontroly

Cam - Car v ulici Dr. Davida Bechera v prvním dni ostrého provozu (1. července...

Sokolov chce změnit systém parkování v ulicích. V té souvislosti chystá novou studii dopravy v klidu, vyměnil v ulicích parkovací automaty, plánuje výstavbu odstavných parkovišť a zřízení parkovacích...

10. dubna 2026  15:09

Jandač pokračuje v Plzni, potvrdil Straka. Končí Zámorský i Holešinský

Plzeňský trenér Josef Jandač během utkání se Spartou.

Hokejový trenér Josef Jandač přidá v Plzni další sezonu! Sedmapadesátiletý kouč, který Škodu dovedl ke druhé příčce po základní části a s týmem následně vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou ve...

10. dubna 2026  13:18

Zavolejte na mě policii. Za diletantské přepadení pumpy dostala lupička tři roky

Kristýna Haluzincová u plzeňského krajského soudu. Vloni přepadla čerpací...

Deset dní žila loni v únoru na ulici po hádkách s otcem. Podle svých slov se chtěla dostat do tepla, proto Kristýna Haluzincová přepadla čerpací stanici na okraji Plzně. Po prodavačce požadovala...

10. dubna 2026  13:13

OBRAZEM: Na skok zpátky do zimy. Sníh zasypal květy sakur, narcisy i tulipány

Sněhová nadílka překvapila v pátek ráno obyvatele Plzně. Vločky zasypaly...

Obyvatele Plzně a okolí dnes ráno při pohledu z okna zaskočilo sněžení. Rozkvetlé tulipány, narcisy, macešky a pomalu se zelenající trávu, jenž probudily sluneční paprsky z předchozích dnů, nad...

10. dubna 2026  11:59

Západ Čech zasypal sníh, na Karlovarsku zkomplikoval dopravu

Snímek z obchvatu Božího Daru. Pohled směrem na Klínovec. (10. dubna 2026)

Západ Čech v pátek zasypala bílá pokrývka. Počasí zde zkomplikovalo dopravu, především Karlovarsko hlásilo ráno i několik centimetrů mokrého sněhu. Místy se vytvořila ledovka. Policisté řešili...

10. dubna 2026  8:33,  aktualizováno  11:20

Postaví se bilanci? V Trpišovského éře je Plzeň pro Slavii spíš příjemným soupeřem

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský a Miroslav Koubek z Plzně (vpravo) během...

Když fotbalový trenér Jindřich Trpišovský před víc než osmi lety nastoupil do Slavie, začaly Plzni, do té doby nejúspěšnějšímu týmu předchozích sezon, horší časy. Zvýrazní slávisté jasně lepší...

9. dubna 2026  19:05

Disciplinární komise udělila dvě pokuty 100 tisíc korun, trest dostal i Mareček

Dýmovnice fanoušků Bohemians v domácím utkání proti Liberci

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) potrestala Viktorii Plzeň pokutou 100 tisíc korun za výtržnosti fanoušků v zápase s Bohemians 1905. Pražané musejí zaplatit stejnou částku za...

9. dubna 2026  18:22

