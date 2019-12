Plzeňský kraj dá Velharticím milion na koupi školního autobusu

Spoj denně bezplatně odveze kolem stovky dětí, zastavuje na víc než dvaceti místech v okolí. Obec se tak snaží motivovat rodiče, aby děti nedávali do škol ve městech a aby se tak ve Velharticích škola udržela.

„Vzhledem k tomu, že autobus sváží i děti z malých osad a trasa se může každý školní rok měnit, nelze tam zřídit běžnou autobusovou linku, jaké kraj objednává u dopravce na zajištění základní dopravní obslužnosti,“ řekl dnes zastupitelům hejtmanův náměstek odpovědný za dopravu Pavel Čížek (STAN).

Ve spolupráci obcí autobus sváží děti pro první až třetí třídu do základní a mateřské školy v Hlavňovicích, od čtvrté do deváté třídy vozí autobus děti do Velhartic.

Do školy chodí například děti z Petrovic, kde škola před několika lety kvůli nedostatku žáků zanikla. Vozí i děti z Hartmanic, kde ve školním roce 2018/2019 zanikl druhý stupeň a několik tamních rodičů požádalo, aby jejich děti mohly chodit do Velhartic. Tamní škola má přes 90 dětí, hlavňovická kolem 60. Od roku 2006 do roku 2017 stál provoz autobusu kolem pěti milionů korun.

Nový autobus podle velhartického starosty Václava Jarošíka (Společně pro Velharticko) nahradil vozidlo, které bylo už staré a mělo jen devatenáct míst.

Denně ujede ke 170 kilometrům a kromě pravidelného svozu do školy a ze školy vozí děti i na výlety, plavání a podobně.

Podle Jarošíka budou děti přibývat. Zatímco minulých patnáct let počet obyvatel Velhartic klesal, letos poprvé vzrostl. Obec navíc připravila jedenáct cenově dostupných zasíťovaných parcel pro rodinné domy, které jsou už obsazené.