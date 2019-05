Pokácená májka rozbila bránu i lavice, prvomájové nešiky hledá policie

Na policisty se obrátil starosta obce. Sám tvrdí, že kdyby zmizela jen májka, tak by to neudělal.

„Hasiči májku bohužel neuhlídali, to se stává. My bychom to v normálním případě nijak neřešili. Jenže byl poškozen majetek třetí osoby, takže jsme museli,“ říká starosta Újezdu Milan Moudrý.

Přímo obci podle něj vznikla podříznutím májky škoda zhruba za čtyři tisíce. Problém byl, že částečně dopadla na místní usedlost.

„Nezjištěný pachatel porazil májku 1. května mezi 1.30 a 8.40 hodin. Májku podřízl a jejím pádem došlo k poškození dřevěného stolu, dvou lavic a na vjezdové bráně u domu části krytiny a oplechování,“ uvedla policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Pokácenou májku nechali pachatelé ležet na zemi a utekli. Policie zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Podobný případ se odehrál například před dvěma lety v Třebnicích na Domažlicku. Kdosi tamní májku podřízl tak nešikovně, že spadla na telekomunikační kabely.